Ex-Kanzlerkandidat der SPD Peer Steinbrück wird Berater der ING-DiBa

Der frühere Bundesfinanzminister Peer Steinbrück (SPD) heuert nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag bei der ING-DiBa an. "Ich werde ein Angebot der ING-DiBa annehmen, als Berater des Vorstands", sagt Steinbrück der "Zeit".

Zu seiner häufig geäußerten Kritik an der Praxis vieler Banken passe dies "durchaus", sagte Steinbrück. Zum einen habe die Bank eine lange sozialdemokratische Tradition und sei von Georg Leber 1965 als Bank für Vermögensbildung in Arbeitnehmerhand mit gegründet worden. Zum anderen sei sie in keine "der in Rede stehenden Verfehlungen oder Manipulationen verwickelt" gewesen und "sehr konservativ und risikoscheu".

Zu seiner Kritik stehe er nach wie vor. "Aber ich zweifle nicht daran, dass wir eine Landschaft wettbewerbsfähiger Finanzdienstleister in Deutschland brauchen, die unserer starken Realwirtschaft entsprechen", so Steinbrück. Seine Zeit als Minister sei sieben Jahre her, eine Interessenkollision könne er nicht erkennen.

Steinbrück hatte sein Bundestagsmandat Ende September niedergelegt. Im Bundestagswahlkampf 2017 würde er mit seiner selbst auferlegten Zurückhaltung der SPD nicht helfen können, sagte er. Steinbrück gehörte dem Parlament seit 2009 an. Zur Bundestagswahl 2013 trat er als Kanzlerkandidat gegen Angela Merkel an, verlor aber gegen die CDU-Vorsitzende.

Der Sozialdemokrat war im Verlauf seiner politischen Karriere Landesminister in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen und zwischen 2002 und 2005 auch nordrhein-westfälischer Ministerpräsident. Danach war Steinbrück in der großen Koalition unter Merkel Bundesfinanzminister.