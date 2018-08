Ein Tweet von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zu einem Polizeieinsatz gegen ZDF-Journalisten sorgt weiter für Empörung. Nun positionierte sich auch Juso-Chef Kevin Kühnert gegen Kretschmers Kommentar. Der Ministerpräsident "greift möglichen Ermittlungen damit wertend vorweg", schrieb Kühnert (SPD) via Twitter. "Ein beunruhigender Vorgang", mit dem der Ministerpräsident seinem Bundesland Sachsen "einen Bärendienst" erwiesen habe.

Ein MP bezichtigt auf Grundlage eines Videos (!) Journalisten des unseriösen (?!) Auftritts und greift möglichen Ermittlungen damit wertend vorweg. Ein beunruhigender Vorgang, mit dem Sie, @MPKretschmer, ihrem Bundesland #Sachsen einen Bärendienst erwiesen haben dürften. — Kevin Kühnert (@KuehniKev) 18. August 2018

Hintergrund der Vorwürfe war ein Polizeieinsatz auf einer Pegida-Demonstration vergangene Woche. Ein ZDF-Kamerateam wurde am Donnerstag von Pegida-Demonstranten verbal angegriffen und danach etwa eine Dreiviertelstunde von der Polizei festgehalten, wie ZDF-Chefredakteur Peter Frey sagte. Ein Video, das Ausschnitte des Geschehens zeigt, und eine getwitterte Antwort von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer dazu lösten öffentliche Empörung aus.

Darin verteidigte Kretschmer das Vorgehen der Beamten und bezeichnete die Journalisten indirekt als unseriös. "Die einzigen Personen, die in diesem Video seriös auftreten, sind Polizisten", schrieb er.

Die Kritik von dem jungen SPD-Politiker trifft den Ministerpräsidenten in einer heiklen Phase, kurz vor den Landtagswahlen in Sachsen. Derzeit regieren SPD und CDU in Sachsen in einer großen Koalition. Der neue Landtag wird am 1. September gewählt.

Auf Kretschmers Tweet von Samstag reagierte auch die Fraktionschefin der Grünen. "Ich sehe Polizisten, die nicht begründen, warum sie Journalisten an ihrer Arbeit hindern. Ich sehe Pegida, die die freie Presse beschimpfen", schrieb Katrin Göring-Eckardt. Ein Ministerpräsident, der finde, das Handeln der Polizisten sei seriös, müsse sich fragen lassen, ob er auf der Seite von Demokratie und Freiheit stehe.

Das ZDF forderte eine Aufklärung des Vorgangs. Chefredakteur Frey warf der Polizei vor, die freie Berichterstattung behindert zu haben.

Auch der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) und die Deutsche Journalisten-Union (dju) kritisierten das Vorgehen der Beamten. "Das ist ein durch nichts zu rechtfertigender Eingriff in die Pressefreiheit", sagte DJV-Chef Frank Überall. Dju-Geschäftsführerin Cornelia Haß bezeichnete es als "erschreckend und beunruhigend", dass die "systematische Verletzung der Rechte" von Journalisten bei Großveranstaltungen mittlerweile offenbar "alltägliche Routine" sei.

Auch im Landtag wird Aufklärung gefordert. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, hätte sich die sächsische Polizei erneut zum "Handlanger der Pegisten" gemacht, sagte der Linke-Innenexperte Enrico Stange. Der Vorwurf, dass sich die Polizei von Pegida- und AfD-Anhängern instrumentalisieren lasse und die freie Berichterstattung "mit der Aufklärung vermeintlicher Straftaten verhindert", wiege schwer, erklärte sein Grünen-Kollege Valentin Lippmann.

Die Polizei reagierte: Der Dresdner Polizeipräsident habe die Reporter zu einem klärenden Gespräch eingeladen. "Wir sollten keine geschnittenen Filme voreilig bewerten, sondern in Ruhe das gesamte Rohmaterial anschauen", hieß es in einer Stellungnahme.