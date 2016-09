Piraten-Politiker Gerwald Claus-Brunner Zweiter Mann starb durch "stumpfe Gewalt"

Die Berliner Polizei prüft, ob der Piraten-Politiker Gerwald Claus-Brunner einen anderen Mann getötet haben soll, bevor er sich selbst das Leben nahm.

Die Leiche des 44-jährigen Claus-Brunner war am frühen Montagnachmittag zusammen mit dem Leichnam eines anderen Mannes in Brunners Wohnung in Berlin-Steglitz gefunden worden.

In einer Pressemitteilung, die Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstagnachmittag veröffentlichten, hieß es dazu:

"Die heutigen durchgeführten Obduktionen ergaben, dass der 44-jährige Wohnungsmieter sich selbst das Leben genommen hatte. Bei dem anderen Toten, einem jüngeren Mann, bei dem die Identität noch nicht abschließend geklärt ist, stellte man bei der Autopsie fest, dass er einige Tage zuvor durch stumpfe Gewalt gegen den Oberkörper getötet wurde."

DPA Polizisten vor der Wohnung Claus-Brunners

Claus-Brunner war Mitglied der am Sonntag abgewählten Piraten-Fraktionim Berliner Abgeordnetenhaus. Vor seinem Tod hatte er seinem Wahlkreisbüro einen Abschiedsbrief zukommen lassen. Ein Mitarbeiter alarmierte daraufhin die Behörden.

Der "Bild"-Zeitung und dem "Tagesspiegel" zufolge ermittelt die Polizei konkret, ob Claus-Brunner den anderen Mann erst missbraucht und dann getötet habe, bevor er sich mit einem Stromschlag das Leben nahm.

"Ein schauriges Bild"

Entsprechende Berichte kommentierte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft zunächst nicht. Er bestätigte gegenüber dem SPIEGEL, dass der zweite Tote 1987 geboren worden sei.

Zur Identität und zur Beziehung des zweiten Toten zu Claus-Brunner machte die Staatsanwaltschaft keine weiteren Angaben. Ebenfalls gab der Sprecher keine möglichen Erkenntnisse zu Spekulationen bekannt, wonach sich die beiden Männer aus der Piratenpartei kannten.

In der Mitteilung der Behörden heißt es weiter: "Die Auffindesituation ließ ein Tötungsdelikt vermuten, so dass eine Mordkommission des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernahm". Den Einsatzkräften habe sich vor Ort "ein schauriges Bild" geboten, "sie entdeckten dort die Leichname von zwei Männern". Die Ermittlungen der 2. Mordkommission und der Staatsanwaltschaft Berlin dauerten an.

Claus-Brunner gehörte zur Berliner Piraten-Fraktion, die 2011 als erste in einen Landtag einzog. In seinem Umfeld gab es offenbar schon länger die Befürchtung, dass der Abgeordnete psychotherapeutische Unterstützung benötige. Mehrere Parlamentarier beschrieben, dass Abgeordnete und Senatoren spätestens seit Juni 2016 konkret versuchten, Claus-Brunner professionelle Hilfe zu vermitteln.