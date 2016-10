Abtreibungsverbot in Polen Der Bauchgefühl-Protest

Der Protest gegen ein schärferes Abtreibungsrecht in Polen ist plakativ und wütend: "Keep your rosaries off my ovaries" ("Lasst meine Eierstöcke mit euren Rosenkränzen in Ruhe"), verkünden frische Graffitis in Warschau. In den vergangenen Tagen trugen Demonstrantinnen T-Shirts mit Uterus-Symbol und verdrehten Eileitern, die an einen ausgestreckten Mittelfinger erinnern.

Auf Transparenten stand "My body, my decision" ("Mein Körper, meine Entscheidung"), es gab auch derbere Sprüche: "My pussy is not your business" ("Meine Vagina geht euch überhaupt nichts an").

Zu Beginn der Woche gingen in Warschau und anderen polnischen Städten Zehntausende Frauen und Männer auf die Straße, Solidaraktionen gab es in Berlin, Brüssel, Kiew und im Internet.

Die polnische Regierung scheint auf den Widerstand zu reagieren: Wissenschaftsminister Jaroslaw Gowin sagte dem "Guardian" zufolge am Mittwoch, die Proteste hätten "uns zum Nachdenken gebracht". Es werde kein Komplettverbot für Abtreibungen geben. Ob Polen jedoch ganz auf eine Verschärfung verzichten wird, ist unklar.

Der Streit ist sogar im Europaparlament angekommen. Frauenrechtlerinnen sind am Mittwoch nach Straßburg gereist. Am Abend gibt es eine Plenardebatte zur möglichen Reform, auch EU-Justizkommissarin Vera Jourova will sich dazu äußern.

Die grüne EU-Abgeordnete Terry Reintke spricht von einem "Frontalangriff auf Frauenrechte und Gleichstellung". Die Proteste hätten gezeigt: "Wir werden uns das nicht gefallen lassen. Körperliche Unversehrtheit und Selbstbestimmung von Frauen sind nicht verhandelbar."

Die Aktivistinnen wollen die EU aufrütteln. Aus ihrer Sicht steht das diskutierte Gesetz stellvertretend für die Frage, wie liberal Europa sein will - und wie ernst EU-Mitglieder das Selbstbestimmungsrecht der Frau nehmen.

Die Lage ist verworren, hier gibt es die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick:

1. Warum gibt es Proteste in Polen?

Das polnische Abtreibungsrecht zählt zu den strengsten in Europa. Frauen können dort nur abtreiben, wenn sie vergewaltigt wurden, nach Inzest, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist, und das Kind eine schwere Behinderung oder unheilbare Erkrankung hat.

Eine neue Gesetzesinitiative sieht ein grundsätzliches Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen vor. Ausführende Ärzte und betroffene Frauen würden demnach mit Haft zwischen drei Monaten und fünf Jahren bestraft werden können.

Wie weit der Gesetzentwurf im Detail geht, darüber gibt es unterschiedliche Interpretationen. Das Papier erwähnt explizit keine Ausnahmen für ein Abtreibungsverbot, selbst dann nicht, wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist. Die Verfasser betonen aber in einem Begleittext, dass es weiterhin erlaubt sein müsse, Frauen im Fall einer Krankheit oder bei Lebensgefahr medizinisch zu behandeln - auch wenn das Risiko besteht, dass der Fötus dabei getötet wird.

2. Wer drängt auf ein Abtreibungsverbot?

Das ultrakonservative Institut Ordo Iuris ließ unter dem Titel "Stop Aborcji" ("Stoppt Abtreibung") mehr als 450.000 Unterschriften sammeln und reichte am 14. März einen Gesetzentwurf im polnischen Parlament ein. Um für eine Prüfung zugelassen zu werden, hätten schon 100.000 Unterschriften gereicht. Die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) setzt die Hürden für Bürgerbegehren bewusst niedrig an.

Der "taz" zufolge ist der Erfolg der Petition nicht allein mit frauenfeindlichen Motiven zu erklären. Sie wurde verknüpft mit der Forderung nach besserer Unterstützung von Frauen und Familien, die ein behindertes Kind großziehen, und mit der Einschränkung pränataler Diagnostik - Themen, die auch in Deutschland emotional diskutiert werden.

Am 23. September wurde der Gesetzentwurf im Unterhaus des Parlaments (Sejm) in erster Lesung angenommen. Von 460 Abgeordneten stimmten 267 dafür. Ein liberalerer Gegenentwurf, vergleichbar mit der Rechtslage in Deutschland, wurde abgelehnt - offenbar aus Sorge um die Gunst ultrakonservativer Wähler. Die Reform ist bislang keine beschlossene Sache, der Justiz- und Menschenrechtsausschuss prüft sie.

3. Wie steht die Regierungspartei dazu?

Die nationalkonservative Prawo i Sprawiedliwosc (PiS, Recht und Gerechtigkeit) regiert in Polen mit absoluter Mehrheit. Regierungschefin Beata Szydlo hat sich für ein radikales Abtreibungsverbot ausgesprochen, Parteichef Jaroslaw Kaczynski ist dagegen. Alle anwesenden Abgeordneten der PiS stimmten im Sejm für das Komplettverbot, unterstützt von Teilen der Opposition. Einige PiS-Abgeordnete kritisierten aber Gefängnisstrafen für betroffene Frauen.

Laut "Süddeutscher Zeitung" war die Annahme in erster Lesung eine Panne. Eigentlich hatte die PiS beide konkurrierenden Entwürfe in die Ausschüsse verweisen wollen, um sie dort still zu begraben. Mit der überraschend großen Unterstützung für die radikale Variante wurde stattdessen ein klares Signal gesetzt, die PiS ist jetzt unter Zugzwang.

4. Wie wahrscheinlich ist eine Radikalreform?

Die Regierungspartei steckt in einem Dilemma. Als die PiS noch in der Opposition saß, forderte sie ein Totalverbot. Es geht also auch um die eigene Glaubwürdigkeit. Zudem sind viele PiS-Stammwähler erzkatholisch. Die Bischofskonferenz lehnt Haftstrafen für betroffene Frauen ab, grundsätzlich stützt die katholische Kirche aber ein Verbot.

Andererseits wollen 70 Prozent der Polen kein schärferes Abtreibungsgesetz. Kann sich die PiS angesichts sinkender Umfragewerte leisten, Millionen Frauen zu verprellen? Eher nicht.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die PiS einen eigenen Gesetzentwurf vorlegt. Dafür spricht auch die vorsichtige Kehrtwende des Wissenschaftsministers am Mittwoch. Laut Deutschlandfunk könnte ein Kompromiss so aussehen, dass ein Abbruch nach Vergewaltigung oder bei Lebensgefahr erlaubt bliebe. Anders als bisher könnten Frauen jedoch ein Kind auch dann austragen müssen, wenn es schwer behindert sein wird.

5. Darf sich die EU überhaupt einmischen?

Die EU-Kommission sieht sich in diesem Fall nicht zuständig. Ein Sprecher erklärte, das Abtreibungsrecht falle unter die Kompetenzen der Mitgliedstaaten. Allenfalls könnte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) eine Rolle spielen - aber wohl nur dann, wenn ein neues Gesetz die Europäische Menschenrechtskonvention verletzen würde. Ob das der Fall wäre, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar.

Schwangerschaftsabbrüche und Embryonenforschung sorgen regelmäßig für heftige Kontroversen. Im Europawahlkampf machte die Pro-Life-Bewegung mobil, in Spanien gingen 2014 Tausende Menschen gegen ein schärferes Abtreibungsrecht auf die Straße. Im August sorgten zwei Irinnen für Aufregung, die aus Protest über ihre Abtreibungen im Ausland twitterten.

Polen hat die Debatte jetzt neu angefacht. Ein polnisches Bürgerkomitee will Unterschriften für eine europäische Gesetzesinitiative sammeln, die das Recht auf Abtreibung, sexuelle Aufklärung und Verhütungsmittel in der EU verankern soll.