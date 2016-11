Spitzenposten in deutschen Parteien Mitbestimmung unerwünscht

Mehr als vier Millionen Franzosen wollten mitstimmen - obwohl jeder sogar noch zwei Euro dafür bezahlen musste, um an der ersten Vorwahl der Konservativen über den Präsidentschafts-Spitzenkandidaten teilzunehmen. Mit so viel demokratischem Beteiligungswillen hatte in Frankreich kaum jemand gerechnet: Bei der ersten Vorwahl der Sozialisten vor fünf Jahren machten 2,8 Millionen Bürger mit. Und selbst das ist bei einer Einwohnerzahl von etwa 66 Millionen eine ganze Menge.

Eine offene Vorwahl wie in Frankreich, bei der grundsätzlich jeder Bürger teilnehmen kann, hat es in Deutschland noch nie gegeben. Lediglich mit dem Instrument der Urwahl - nur für Mitglieder einer Partei - gibt es Erfahrungen. Aber auch die sind spärlich: Von den im Parlament vertretenen Parteien trauten sich bislang nur die Grünen an die Bestimmung ihres Bundestagswahl-Spitzenpersonals durch die Basis - vor vier Jahren und nun erneut.

Während beispielsweise in den USA offene oder geschlossene Vorwahlen auch auf nationaler Ebene schon lange genutzt werden, sah man in Deutschland lange Zeit keine Notwendigkeit dafür. Das hat zum einen mit der politischen Kultur der deutschen Parteien und ihrem hohen Verfassungsrang zu tun. Andererseits aber auch mit einer in Deutschland historisch gewachsenen Skepsis gegenüber direkt-demokratischen Elementen.

Aber ist das noch zeitgemäß? Schon ein Jahr vor der letzten Bundestagswahl schrieb der Göttinger Politikwissenschaftler Franz Walter im August 2012: "Aber ein Mitgliederentscheid entspricht schlicht dem erreichten Niveau einer nun über viele Jahrzehnte stabil gewachsenen Kultur moderner Demokratien, in denen immer größere Gruppen alltäglich in ihren Berufen und in ihrem Umfeld zur selbstbewussten Teilhabe befähigt und aufgefordert sind."

Fünf Jahre später gilt weitestgehend: Urwahl, nein danke!

Die Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel hat gerade für sich selbst beschlossen, dass sie erneut als Spitzenkandidatin für die Union antritt - die Parteigremien folgten artig. Und in der SPD spricht vieles dafür, dass Parteichef Sigmar Gabriel sich spätestens Ende Januar auf ähnliche Weise zum Kanzlerkandidaten ausrufen lässt.

Warum sind die Grünen die deutschen Urwahl-Pioniere? Wieso tun sich gerade die Volksparteien so schwer mit dem Instrument? Und was ist mit der Linken? Ein Überblick:

Grüne

Bis Januar 2016 dürfen die rund 60.000 Mitglieder das Spitzenduo für die nächste Bundestagswahl küren. Der Urwahl-Zirkus ist nicht ganz uneigennützig. Indem man die Mitglieder entscheiden lässt, wollen die Grünen ihre typischen Flügelkämpfe möglichst kleinhalten. Auch verspricht die Aktion Aufmerksamkeit, für eine kleine Oppositionspartei ist das überlebenswichtig. Die Grünen können ihre Urwahl als Alleinstellungsmerkmal verkaufen, indem sie als einzige Partei echte Beteiligung versprechen: "Basis ist Boss" lautet das Motto. In den vergangenen Wochen gewannen sie mehrere hundert Mitglieder.

DPA Grünen-Chef und Urwahl-Kandidat Özdemir

Doch die Sache mit der Basisbeteiligung bringt auch Probleme mit sich. Bei einer Online-Abstimmung über eine grüne EU-Spitzenkandidatin 2014 machten gerade einmal 20.000 Leute mit - und das europaweit.

Bei den Bundesgrünen führt das Doppelspitzenprinzip gerade dazu, dass der Frauenplatz schon entschieden ist: Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ist die einzige weibliche Kandidatin, um den Männerplatz konkurrieren Cem Özdemir, Robert Habeck und Anton Hofreiter. Streng genommen veranstalten die Grünen also nur eine halbe Urwahl.

CDU/CSU

In der CDU sieht man derzeit keinen Grund, intensiver darüber nachzudenken, die Mitglieder über den Kanzlerkandidaten entscheiden zu lassen. Warum auch? Man hat ja Angela Merkel. Doch wer weiß. Wenn die ewige Kanzlerin abtritt, könnte die Urwahl wieder ein Thema werden, als geeignetes Mittel, um Merkels Erbe zu bestimmen. Das Parteistatut der CDU jedenfalls erlaubt diesen Weg - im Übrigen auch bei der CSU.

Getty Images Amtsinhaberin und Unions-Kanzlerkandidatin Merkel

Diskutiert wird die Mitsprache der Basis bei der Kanzlerkandidatur immer wieder mal. Zuletzt brachte Generalsekretär Peter Tauber die Option im Zuge einer Parteireform ins Spiel, am Ende aber tauchte sie im Abschlusspapier nicht mehr auf - weil sie die Mitglieder nicht besonders interessierte.

Auf Landesebene dagegen hat die CDU schon eine gewisse Routine darin, dass die Basis das Spitzenpersonal bestimmt. Die Erfahrungen allerdings waren nicht wirklich gut: In Baden-Württemberg setzte sich 2015 überraschend Guido Wolf gegen Landeschef Thomas Strobl durch. Wolf führte die CDU in die Landtagswahl - und verlor krachend. Ähnlich erging es Norbert Röttgen, der 2010 die Urwahl um den Vorsitz der NRW-CDU gegen Armin Laschet gewann.

SPD

Die Genossen haben es immerhin schon einmal fertig gebracht, über den Parteivorsitz basisdemokratisch zu entscheiden: 1993 setzte sich dabei Rudolf Scharping gegen Gerhard Schröder und Heidemarie Wieczorek-Zeul durch, ein Jahr später trat Scharping als Kanzlerkandidat gegen den CDU-Amtsinhaber Helmut Kohl an (und verlor). Seitdem gab es, obwohl das Parteistatut dies ermöglicht, auf nationaler Ebene keine Urwahl mehr, weder über den Parteivorsitz noch die Kanzlerkandidatur. Immerhin ließ die SPD ihre Mitglieder nach der vergangenen Bundestagswahl über den Gang in die Große Koalition abstimmen, auf Landesebene fanden mehrfach Urwahlen statt.

imago Sozialdemokraten Scharping, Wieczorek-Zeul, Schröder

Dabei müsste die in Umfragen schwache SPD, ähnlich wie die Grünen, eigentlich ein hohes Interesse daran haben, über eine bundesweite Urwahl Aufmerksamkeit zu generieren und sich als modern und dynamisch zu zeigen. Das aktuelle Problem ist allerdings: Die Kanzlerkandidatur ist angesichts der Beliebtheit von Amtsinhaberin Merkel so unattraktiv, dass es gar keinen wirklichen Wettbewerb darum gibt: Am Ende muss es Parteichef Gabriel wohl schlicht machen - weil kein anderer will.

Linkspartei

Die Linke inszeniert sich gerne als bürgernahe Partei - die Forderung nach mehr direkter Demokratie gehört zum Programm. Basisentscheidungen über Spitzenkandidaten dagegen bislang zumindest im Bund nicht. Und auch bei der entscheidenden Personalfrage zum Jahreswechsel sollten die Mitglieder nicht mitbestimmen. Die Spitzen von Partei und Fraktion wollten unter sich ausmachen, wer die Linke in die Bundestagswahl führt.

Eigentlich. Denn es gibt Streit. Die Fraktionschefs Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch beharren darauf, nur als Duo und in keiner anderen Konstellation antreten zu wollen. Doch vor allem die Parteivorsitzende Katja Kipping hat ebenfalls Ambitionen - ein schwer aufzulösender Konflikt.

imago/ Christian Schroedter Linke-Politiker Riexinger, Kipping, Bartsch, Wagenknecht

Die Folge: Auf einmal stand doch eine Mitgliederbefragung im Raum. Vor allem der Linksaußenflügel, zu dem die populäre Wagenknecht gehört, setzte sich dafür ein. Insbesondere die Landesverbände haben jedoch wenig Lust, sich die bevorstehenden Wahlkämpfe mit internen Lagerkämpfen vermasseln zu lassen. Der Bundesausschuss, ein Kontrollgremium der Linken, wies Anträge auf eine Mitgliederbefragung zunächst ab. Anfang Dezember treffen sich die Spitzen von Fraktion und Partei erneut. Dann wollen sie eine Entscheidung fällen - wenn möglich ohne die Basis.