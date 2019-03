+++ Politischer Aschermittwoch im Newsblog +++ Attacke im Bierzelt

11:13

11:10

Weber fordert in Passau ein Europa, das auch verwurzelt ist. "Die Identität Bayerns, Deutschlands und ganz Europas ist zutiefst christlich geprägt. Und wir finden, dass das gut ist", sagt Weber. Auf das heutige Europa kann man stolz sein, man müsse es allerdings auch verteidigen.

11:07

Die Grünen begehen die politischen Aschermittwoch in Landshut. Katharina Schulze, die bayerische Fraktionschefin der Grünen, erzählt vom griechischen König Midas, der alles, was er anpackte, zu Gold verwandelte. Da sei der Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer das Gegenteil. "Was er anpackt, verwandelt sich augenblicklich in Mist", sagt sie. Lautes Gelächter aus dem Publikum.

Mit der CSU will sich Schulze wohl nicht zu lange aufhalten. Sie spricht über Frauen, die zwar überdurchschnittliche Schulabschlüsse hätten, aber nur unterdurchschnittlich bezahlt würden. Frauen seien zwar die Hälfte der Bevölkerung, hätten aber nicht die Hälfte der Macht. Diese "himmelschreiende Ungerechtigkeit" solle nun endlich der Vergangenheit angehören. Deswegen hätten die Grünen das "Hälfte-der-Macht"-Gesetz in den bayerischen Landtag eingebracht. ""Ehrlich gesagt, liebe Männer, die Zeiten der Freiwilligkeit sind vorbei", sagt sie. Recht trocken schiebt sie nach: "Ja, jetzt klatschen nicht alle!"

Schulze zählt die Forderungen der Grünen auf. "Es ist auch klar, wer dafür sorgen muss, dass wir die richtigen Abzweigungen nehmen. Es sind wir selbst", sagt sie am Ende ihrer Rede.

11:01

"Die Türkei kann nicht Mitglied der Europäischen Union werden", sagt Weber und erntet dafür Applaus.

10:40

"Passau ist heute Deutschlands größter Stammtisch": Der Spitzenkandidat der Europawahl, Manfred Weber, spricht nun in der Dreiländerhalle. Der diesjährige Aschermittwoch steht im Zeichen Europas. Auch die SPD-Kandidatin Katarina Barley wird später noch in die Bütt gehen.

10:15

Als erster Redner eröffnet Verkehrsminister Andreas Scheuer den politischen Aschermittwoch der CSU. Scheuer lobt das Publikum und die Bayern. Spott hat er für die streikenden Schüler über. Man brauche keine Schulschwänzer, sondern eine Demonstration für Politik, sagt der Politiker und erntet für diese Spitze an die "Friday For Future"-Bewegung Applaus.