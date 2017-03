Politischer Aschermittwoch Seehofer attackiert, Schulz wirbt

Am politischen Aschermittwoch geht es grob zu, und gern gegen den politischen Gegner, das ist die Tradition. Doch Martin Schulz blieb auch im ausverkauften Bierzelt im niederbayerischen Vilshofen seiner Linie treu: Der SPD-Kanzlerkandidat will Amtsinhaberin Angela Merkel und die Unionsparteien möglichst wenig attackieren.

"Auch im Bierzelt ist der politische Wettbewerber kein Feind", sagte Schulz vor 5000 Zuhörern. Er widmete sich fast ausschließlich seinen eigenen Plänen und warb um Zustimmung. Schulz sprach viel über mangelnde Gerechtigkeit und verteidigte die angekündigten Korrekturen an der Agenda 2010.

Einzige Ausnahmen: Seine Analyse der Differenzen von CDU und CSU ("die sind nicht mehr ganz beisammen") und einige Attacken gegen Rechtspopulisten in Deutschland. Die AfD nannte er "eine Schande für die Bundesrepublik". Zudem kritisierte er die Politik des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, insbesondere wegen der Verhaftung des deutschen Journalisten Deniz Yücel, sowie US-Präsident Donald Trump.

Schulz hielt in weiten Teilen eine Rede, wie er sie zuletzt auch bei seinem Auftritt in Leipzig und ähnlichen Veranstaltungen gehalten hat - das Bierzelt-Publikum feierte den Sozialdemokraten dennoch. Weil die SPD für sich reklamiert, diesmal mehr Besucher in Vilshofen gehabt zu haben als die CSU parallel bei ihrem Politischen Aschermittwoch in Passau, sagte Schulz zu Beginn unter großem Beifall: "Herzliche Grüße an die gefühlte Mehrheit von der realen Mehrheit."

In Passau hatten sich schon vor dem Auftritt des bayerischen Ministerpräsidenten und Parteichefs Horst Seehofer etliche Redner auf Schulz eingeschossen, und Seehofer legte dann nach. "Wir werden ihm die Mogelpackungen nicht mehr durchgehen lassen", sagte er.

AFP Seehofer vor CSU-Auftritt in Passau

Die Union wirft dem SPD-Kanzlerkandidaten einen schlampigen Umgang mit Zahlen vor. Als Beispiele nannte Seehofer Äußerungen von Schulz im Zusammenhang mit dem Arbeitslosengeld und der inneren Sicherheit. Ansonsten "heißt es nicht mehr Martin Schulz, sondern Martin der Schummler"", sagte Seehofer. Es gehe nicht an, dass die SPD die Union täglich auffordere, einen fairen Wahlkampf zu bestreiten, "sich aber selbst nicht an die Wahrheit hält".

Seehofer verteidigte seine Forderung nach einer Obergrenze für Flüchtlinge und sprach sich für Milliardenentlastungen nach der Bundestagswahl aus - konkret die Senkung der Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen sowie die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Zudem machte er sich für eine harte Linie in der Innenpolitik stark.

CSU-Generalsekretär Scheuer spricht von "Schizo-Schulz"

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer, der nach Seehofer sprach, nannte den SPD-Kanzlerkandidaten "Schizo-Schulz", weil dieser in Deutschland anders rede als früher in Brüssel und Straßburg, als er noch Präsident des Europaparlaments war.

Aus der Union gab es zuletzt immer wieder heftige Angriffe gegen Schulz, CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt nannte ihn zuletzt einen "Quacksalber". Allerdings gibt es auch Vertreter von CDU und CSU, die eher zur Zurückhaltung mahnen und eine inhaltliche Auseinandersetzung fordern.

Die Nervosität ist in der Union deutlich gestiegen, seitdem sich die SPD auf einem ähnlichen demoskopischen Niveau eingependelt hat und in manchen Umfragen sogar vorne liegt. Auch in der Kanzlerpräferenz liegt Schulz teilweise schon auf Augenhöhe mit Merkel oder sogar vor ihr.

Die Kanzlerin wird am Abend beim traditionellen Politischen Aschermittwoch ihres CDU-Landesverbands Mecklenburg-Vorpommern in Demmin auftreten.

Anmerkungen zur Methodik: Der SPON-Wahltrend wurde in Kooperation mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey im Zeitraum vom 26.2. bis 27.2.2017 online erhoben. Die Stichprobe umfasste 5012 Befragte, der statistische Fehler lag beim Gesamtergebnis bei 2,5 Prozent. Bei der Befragung nach Altersgruppen und ihrer Parteipräferenz und bei den Angaben mit Bezug auf die Bevölkerungsdichte ist die statistische Fehlertoleranz größer, sehr feine Unterschiede sind in diesen Ergebnissen also nicht aussagekräftig.

