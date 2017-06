+++ Der Morgen live +++ Polizei erwischt "Reichsbürger" mit 2,3 Promille am Steuer

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Armin Himmelrath beim Start in den Tag - hier finden Sie den Autor bei Twitter Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Na, wenn das mal nicht in die Rubrik "Betrunken & bekloppt" gehört: In der Gemeinde Metelsdorf in Mecklenburg-Vorpommern hat die Polizei einen sogenannten Reichsbürger erwischt - mit 2,3 Promille und ohne Führerschein. Der 33-Jährige gab bei der Kontrolle an, dass er die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkenne und die Beamten deshalb keine Befugnisse über ihn hätten. Aufs Revier musste er trotzdem. Foto: dpa Stelle ich mir gerade witzig vor, wie er lallend seine Thesen erläutert in der Überzeugung, die Polizisten würden sich von dem kruden Quatsch beeindrucken lassen und dann sagen: "Ach so ist das, Herr Reichsbürger. Nee, dann entschuldigen Sie bitte vielmals, dass wir Sie wegen der Sauferei und wegen der Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer angehalten haben. Danke, dass Sie uns unsere Nichtzuständigkeit so fundiert dargelegt haben - gute Weiterfahrt!"

Aber das reichte dem 33-Jährigen offenbar noch nicht: Weil der Mann die Polizisten außerdem mit seinem Handy gefilmt und damit gedroht hatte, die Aufnahmen ins Internet zu stellen, wird nun wegen des Verstoßes gegen das Kunsturhebergesetz ermittelt. Dieses regelt unter anderem das Recht am eigenen Bild.

Heidi Klum soll's richten: Bei seiner Expansion in die USA setzt Discounter Lidl setzt auf die Unterstützung des ehemaligen Models. Nach der Eröffnung der ersten US-Filialen in der kommenden Woche werde im Laufe des Jahres eine exklusiv bei Lidl erhältliche Modelinie von Klum eingeführt, teilte die Handelskette mit. Lidl und Klum versprechen erschwingliche "High-end"-Mode. Die Kollektion soll sowohl in den USA als auch in Europa angeboten werden. Die 44-jährige Klum hat auch die US-Staatsbürgerschaft und ist in Amerika ebenfalls ein Star.

Charakterliche Schwächen reizen zur satirischen Veralberung - und zwar nicht nur Beatles-Fans (siehe die "Trump Beatles"), sondern auch Freunde klassischer Opernmusik. Eine "Morgen"-Leserin hat mich gerade eben dankenswerter Weise auf diese tolle Parodie des Trump'schen Weltbilds aufmerksam gemacht, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Die Sängerin ist übrigens Rebecca Nelsen.

Achtung, jetzt kommt etwas ziemlich Kreislaufanregendes: Straßenmusik kann deutlich mehr sein als nur Schrammelgitarre mit Gesang. Das zeigt dieser Berliner Straßenmusiker - das Video ist zwar schon älter, aber nicht nur Percussionfans dürften hier auf ihre Kosten kommen. Wenn Sie Ihre Mitbewohner wecken wollen, dann bitte kurz die Lautstärke auf Maximum hochdrehen:

Thank's, we're leaving: Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon rechnet mit der Unabhängigkeit Schottlands bis 2025. Auf eine entsprechende Frage in einem gestern ausgestrahlten Interview mit dem Sender ITV sagte sie: "Schottland wird unabhängig, ja, aber das entscheiden die Schotten." Ihre Schottische Nationalpartei (SNP) wird Umfragen zufolge bei der Unterhauswahl am Donnerstag die stärkste politische Kraft in Schottland bleiben, aber einige Mandate abgeben müssen. Sturgeon strebt nach dem Votum der Briten für einen EU-Austritt ein neues Unabhängigkeitsreferendum an. Die Schotten hätten sich im vergangenen Jahr mehrheitlich für einen Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU ausgesprochen, argumentiert sie.

Foto: dpa Rock am Ring" kurz nach Beginn wegen Terrorgefahr für etliche Stunden unterbrochen worden. Jetzt werden Hintergründe der Polizeientscheidung bekannt: Demnach hatten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle zwei Männer angehalten, die offenbar aus Syrien stammen, berichtet die " Rockfans erlebten am Wochenende in der Eifel ja ein ziemliches Hin und Her: Am Freitag war das Festival "" kurz nach Beginn wegen Terrorgefahr für etliche Stunden unterbrochen worden. Jetzt werdenbekannt: Demnach hatten Polizisten bei einer Verkehrskontrolle zwei Männer angehalten, die offenbar aus Syrien stammen, berichtet die " Rhein-Zeitung " in ihrer heutigen Ausgabe. Dabei sei den Beamten sei aufgefallen, dass die Männer Bändchen trugen, mit denen sie uneingeschränkten Zugang zum Festivalgelände auf dem Nürburgring gehabt hätten - und das, obwohl ihre Namen nicht zu den Personallisten gepasst hätten, die der Veranstalter den Behörden zur Sicherheitsüberprüfung gegeben hatte. Deswegen habe eine Gefahr nicht ausgeschlossen werden können. Die weiteren Ermittlungen hätten ergeben, dass die Männer von einem kurzfristig zur Aushilfe eingesetzten Subunternehmer an den Ring geschickt worden seien "und zur Vorbereitung eines möglichen Attentats keine lange Vorbereitungszeit gehabt hätten", heißt es in dem Bericht.

In den vergangenen Stunden ist außerdem noch das hier passiert: In der Krise um Katar laufen die diplomatischen Bemühungen zu einer Beilegung an. Im Land selbst ist die Stimmung angespannt.

laufen die diplomatischen Bemühungen zu einer Beilegung an. Im Land selbst ist die Stimmung angespannt. Montenegro ist als 29. Mitgliedsstaat offiziell der Nato beigetreten . Die Truppenstärke des Verteidigungsbündnisses erhöht sich damit um 2000 Soldaten (kein Tippfehler).

ist als 29. Mitgliedsstaat offiziell . Die Truppenstärke des Verteidigungsbündnisses erhöht sich damit um 2000 Soldaten (kein Tippfehler). Die Geiselnahme im australischen Melbourne wird von der Polizei jetzt offiziell als terroristischer Anschlag eingestuft.

wird von der Polizei jetzt offiziell als terroristischer Anschlag eingestuft. Der Schauspieler Peter Sellis ist tot. Er war die Wallace-Stimme in den "Wallace & Gromit"-Filmen.

Der US-amerikanische Präsident fällt ja eher nicht durch besonders elaborierte Einschätzungen komplexer Situationen auf. Das bietet Spöttern wunderbare Angriffsflächen - und die nutzen sie natürlich auch mit Freude aus. Ein Beispiel sind die "Trump Beatles", die ich hier ja schon das eine oder andere Mal kurz vorgestellt habe. Heute: Ein Song zum Klimawandel - trotz des ernsten Themas ein spaßiger Start in den Morgen.