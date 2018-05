Tag der Pressefreiheit Eine Verteidigung der journalistischen "Sklavenarbeit"

Die Demokratie ist eine solide, und deshalb mitunter unspektakuläre Angelegenheit. Sie basiert auf Gesetzen, unabhängigen Gerichten, einer Teilung der Gewalten. Das macht sie berechenbar. Man hat sich darauf verständigt, dass es für alle besser ist, Regeln aufzustellen, an die sich alle zu halten haben. Der Raum für persönliche Eskapaden und persönliche Heldentaten ist beschränkt.

Die Demokratie verträgt Charisma. Führerkult ist ihr für gewöhnlich fremd. Die Demokratie lässt immer Luft für Zweifel, für abweichende Meinung, für Kritik. Mehrheiten sind Wahrscheinlichkeiten und Wahlen bringen stets zum Ausdruck: Es könnte auch anders kommen. Manche wählen die CDU, andere die SPD, Dritte die AfD. Das muss einem nicht gefallen, aber die Demokratie hält die andere Meinung aus. Das, was sie nicht aushalten muss, regeln Gesetze.

Die Demokratie hat den Widerspruch durch das Grundgesetz institutionalisiert. In Artikel 5 heißt es:

"Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt."

In Deutschland hat sich die Stimmung verändert. Journalisten werden angegriffen, ihnen wird unterstellt, Informationen zu unterdrücken, Recherchen zu manipulieren, oder auf Geheiß Angela Merkels zu agieren. Das Erstarken der AfD hat den Diskurs nicht befördert. Wie auch? Eine Partei, deren Argumentationsschema sich auf ein überschaubares Raster von "dafür" oder "dagegen" beschränkt, begreift Differenzierungen als Zumutung. Die Medien, egal wie heterogen sie auch sein mögen, sind dann etwa für Pegida-Anhänger schlicht: die Lügenpresse. So lässt sich hervorragend polarisieren, aller Realitäten und Wahrscheinlichkeiten zum Trotz. Es zählt einzig die Emotionalisierung.

In den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass die Pressefreiheit keine Selbstverständlichkeit ist, nicht in Deutschland, nicht in der EU. Die illiberale Demokratie gibt nichts auf die Unabhängigkeit der Medien, sie werden vielmehr degradiert zum Zustimmungsbeschaffer. So funktioniert Propaganda.

Einschüchterung als Teil des öffentlichen Diskurses

Viel ist seit der Inhaftierung - und der Freilassung - Deniz Yücels berichtet worden über die Unterdrückung von Journalisten in der Türkei. Wir selbst haben erlebt, wie unser Korrespondent Hasnain Kazim gegängelt worden ist und schließlich das Land verlassen musste.

In manchen Ländern Mittel- und Südosteuropas werden Journalisten, egal ob in- oder ausländische, von Politikern und Oligarchen als politische Gegner und Staatsfeinde an den Pranger gestellt. Die Einschüchterung ist Teil des öffentlichen Diskurses geworden. In Bulgarien, in der Slowakei, in Rumänien, in Serbien, in Montenegro.

Ein besonders erschütterndes Beispiel ist das EU-Land Ungarn. Vor einigen Tagen erschien in der Zeitung "Magyar Idök" ein Artikel, der die Berichterstattung ausländischer Korrespondenten kritisiert und "Antwortschritte" der ungarischen Regierung fordert. Darin werden besonders missliebige Korrespondenten aufgelistet. Unter anderem wird unser Kollege Keno Verseck genannt, der seit Jahren für SPIEGEL ONLINE aus Ungarn und Osteuropa berichtet, der die Sprache spricht, das Land liebt. Die Passage im Wortlaut:

"Die ungarische Regierung sollte jetzt allerdings über Antwortschritte nachdenken und die Sklavenarbeit von Keno Verseck, Gregor Mayer, Bernhard Odehnal, Florence La Bruyere und aller anderen, die widerwärtigsten Lügen der einheimischen ultraliberalen Opposition an zig und zig Millionen überall in der Welt ohne jeglichen Filter übermittelnden Budapester Korrespondenten analysieren."

Im Original:

"A magyar kormánynak viszont most már válaszlépéseken kellene elgondolkodnia és elemeznie a Keno Verseck, Gregor Mayer, Bernhard Odehnal, Florence La Bruyere és a többi, a helyi ultraliberális ellenzék legvisszataszítóbb hazugságait a világon tíz és tíz milliók felé mindenféle tényszr nélkül közvetít budapesti tudósítóinak szolgamunkáit."

Die anderen Kollegen arbeiten beim österreichischen "Der Standard", beim Schweizer "Tages-Anzeiger" und für die französische "Libération". In dem Artikel werden an anderer Stelle noch weitere Journalisten genannt: Ernst Gelegs vom ORF oder Meret Baumann ("NZZ").

1989 endete in Ungarn die Zensur. Heute, so sagt mein Kollege Keno, "haben die Menschen aber größere Angst, sich gegenüber Journalisten zu äußern, als damals". Die Liste soll einschüchtern, sie befeuert ein Klima, in dem es für Journalistinnen und Journalisten immer schwieriger wird, aus Osteuropa zu berichten. Die Verleumdung einzelner Kollegen rechtfertigt die Regierung Orbán mit sogenannter Transparenz. So werden liberale Tugenden umgedeutet in der illiberalen Demokratie.

Spitzname: "der Strohmann"

"Magyar Idök" ist die Zeitung, die der Fidesz-Regierung so nah steht wie kaum eine andere. Sie gehört der Mediaworks Holding, die wiederum im Besitz von Lörinc Mészáros ist - seit Kindertagen ein Freund Orbáns, Spitzname: "der Strohmann". Er zählt zu den 20 reichsten Männern Ungarns. Zwei Drittel der Regionalzeitungen gehören zur Holding des Orbán-Vertrauten. Wenn "Magyar Idök" "wir" schreibt, dann meint die Zeitung sich und die Fidesz-Regierung. Auf die Regierungsnähe hält man große Stücke. Lupenreine Demokraten haben lupenreine Beziehungen zu den Medien.

Seit dem Amtsantritt Orbáns 2010 ist Ungarn im Ranking von "Reporter ohne Grenzen" um rund 50 Plätze gefallen. Die Regierung alimentiert ihr gewogene Zeitungen, regierungskritische Medien hingegen leiden unter einem Anzeigenboykott. Die Meinungsvielfalt hat rapide abgenommen, Orbán und die Fidesz-Partei haben die Medien in den vergangenen Jahren strukturell unter ihre Kontrolle gebracht. "Was hier mit Steuergeldern systematisch betrieben wird, gehört in die unterste Schublade der öffentlichen Vergiftung politischer Kultur", kommentiere die "Neue Zürcher Zeitung".

Im April gewann Orbán die Wahl, die regierende Fidesz-Partei erhielt mehr als 49 Prozent der Stimmen. In der Demokratie ist das Misstrauen institutionalisiert, die Gewaltenteilung stellt sicher, dass nicht ein Einzelner zu viel Macht auf sich vereint. Die Autokratie dagegen fordert von den Menschen das Vertrauen ein. Sie lässt keinen Raum für Misstrauen. "Die Pressefreiheit verdient in Ungarn ihren Namen nicht mehr", sagte vor einigen Jahren Viviane Reding, die damalige EU-Kommissarin für Justiz und Grundrechte. Medien, Justiz, Zentralbank, Wahlrecht - alles werde ausgehebelt. "Das ist eine Putinisierung", so Reding, "das Gegenteil von all dem, was wir in Europa aufgebaut haben."