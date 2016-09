Presseschau zur Berlin-Wahl "Eindeutige Wählerverzweiflung"

Der Gewinner ist gleichzeitig auch der Verlierer: Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus holte die SPD 21,6 Prozent und damit mehr als sieben Prozent weniger Stimmen als noch 2011. Die Union kam nur noch auf 17,6 Prozent, die AfD aus dem Stand auf 14,2. Was sich aus den Ergebnissen ableiten lässt - die Presseschau zur Wahl in der Hauptstadt.

Klatsche für die Etablierten: "In Berlin, der Stadt der vielen Szenen, gibt es keine Volksparteien mehr", schreibt der Zürcher "Tages-Anzeiger". Stattdessen gebe es nun in der deutschen Hauptstadt eine "Handvoll mehr oder minder kleiner Parteien, die jeweils ein mehr oder minder kleines Milieu repräsentieren". Die Berliner "Morgenpost" schreibt im Leitartikel: "Das war eine Ohrfeige." Das Ergebnis spreche weniger für einen klaren Wählerauftrag als für "eindeutige Wählerverzweiflung".

Die SPD sei mit dem Ergebnis der "kleinste Wahlsieger aller Zeiten", heißt es in der "Morgenpost" weiter. "Dass Michael Müller mit dem schlechtesten Wahlergebnis der SPD (laut Hochrechnung) von knapp über 20 Prozent Regierender Bürgermeister bleibt, gehört zu den Paradoxien dieses Wahlergebnisses."

Und die Union? Vor allem für die Christsozialen ist das Votum eine herbe Enttäuschung. Während tapfer versucht wurde, die Kanzlerin aus der Schusslinie zu nehmen, werde die parteiinterne Diskussion nun noch einmal angeheizt, schreibt die "Stuttgarter Zeitung". Für die Zukunft von Angela Merkel würden die nächsten Wochen entscheidend. Gelinge bis zu den Parteitagen der CDU und der CSU keine Einigung zwischen den Schwestern, seien "von der offenen Revolte gegen Merkel über ihren freiwilligen Rückzug bis zum Ende der CDU/CSU-Allianz viele Szenarien denkbar".

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" attestiert der Union Ohnmacht angesichts des Wahlsieges der SPD, die nun ein Linksbündnis mit Linken und Grünen anstrebt. Es werde wohl dabei bleiben, dass die SPD weiterhin den Regierenden Bürgermeister stelle - "trotz der zutiefst unsozialen Bildungspolitik, trotz der konzeptlosen Stadtentwicklungspolitik, trotz des Chaos namens Senatsverwaltung".

Durchwachsene Bilanz: Auch die "Berliner Morgenpost" sieht auf die neue Landesregierung viele Probleme zukommen, die ihr vom Vorgänger vererbt werden. "Große Koalition für große Probleme? Nein. Stattdessen BER-Chaos, Verwaltungsstau, marode Schulen, Krise und Korruption am Lageso, immer neuer Streit der Koalitionäre. Die Wählerinnen und Wähler wollten einfach nicht mehr."

Weit positiver zeigt sich die "Berliner Zeitung": "Nie waren die Zeiten für gutes Regieren in Berlin so günstig. Die Probleme sind erkannt. Die Chancen liegen auf der Straße. Die wirtschaftlichen Bedingungen sind so gut wie in den vergangenen Jahrzehnten nicht. Das Steueraufkommen steigt. Berlin ist nicht mehr arm, es kann also den Mut aufbringen, nicht immer bloß sexy sein zu wollen."

AfD zieht in den Landtag ein: "Der Erfolg der AfD ist ein Weckruf", schreibt Heribert Prantl in der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) angesichts des zweistelligen Ergebnisses. Die Rechtspopulisten ziehen damit in den zehnten Landtag ein. "Es ist nicht selbstverständlich, dass die Gesellschaft liberal ist und bleibt. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass Minderheiten (und dabei geht es nicht nur um Flüchtlinge) geachtet werden und bleiben. Und es ist auch nicht selbstverständlich, dass die Demokratie bei allen beliebt ist und bleibt."

Die SZ warnt gleichwohl zu Überinterpretation des Ergebnisses: "und weil ein Teil des Führungspersonals der AfD sehr nationalistisch daherredet, wird bisweilen so getan, als stünde mit der AfD das Vierte Reich zur Wahl. Man soll es, bei aller Ablehnung, nicht übertreiben." Dem schließt sich auch die "Berliner Morgenpost" an: "Der Erfolg der AfD zeigt nicht, dass ein großer Teil der Berliner Wähler rechtsradikal ist, sondern schlichtweg frustriert von Worthülsenpolitik und Stillstand."

Ist Berlin jetzt das neue Mecklenburg-Vorpommern? Das Ergebnis zeige, dass Mecklenburg-Vorpommern, wo die AfD vor 14 Tagen zur zweitstärksten politischen Kraft gewählt worden war, kein Ausrutscher gewesen sei, sagte Carsten Linnemann (CDU), Chef der Mittelstandsunion, als Reaktion auf die Berlin-Wahl. Die Wiener Zeitung "Der Standard" sieht das differenzierter: "Berlin ist eben anders. Die deutsche Hauptstadt wählt eher links, die Furcht vor Ausländern ist in einer Stadt, in der Kreuzberg nicht bloß eine Bezirksbezeichnung, sondern ein Lebensgefühl ist, nicht so groß wie in Mecklenburg-Vorpommern, wo paradoxerweise fast überhaupt keine Ausländer leben."

Grund zur Beruhigung gebe es für SPD und CDU deshalb noch längst nicht.

Reaktionen zur Berlin-Wahl in Zitaten "Ich trete nicht zurück." CDU-Spitzenkandidat und -Landeschef Frank Henkel zur Niederlage seiner Partei "Wir haben unser Wahlziel mehr als erreicht. Und das bei einer deutlich gestiegenen Wahlbeteiligung. Ich hätte das so nicht für möglich gehalten." Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer zum Ergebnis seiner Partei "Wir sind auch eine Protestpartei, ganz klar." Linke-Spitzenkandidat Klaus Lederer mit Verweis auf die Position seiner Partei etwa zu Freihandelsabkommen "Herr Müller hat ein seltsames Demokratieverständnis." AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski zur Weigerung des Regierenden Bürgermeisters Michael Müller, mit der AfD Koalitionsverhandlungen zu führen "Ran an die Buletten, wir schaffen das." AfD-Spitzenkandidat Georg Pazderski "Berlin bleibt sozial und menschlich anständig." SPD-Chef Sigmar Gabriel nachdem seine Partei - mit deutlichen Verlusten - zur stärksten Kraft in Berlin gewählt wurde "Natürlich." CDU-Generalsekretär Peter Tauber nach der Wahlschlappe auf die Frage, ob die CDU mit Kanzlerin Angela Merkel noch Wahlen gewinnen könne "Der Fisch stinkt bekanntlich vom Kopf." CDU-Generalsekretär Peter Tauber macht Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD) verantwortlich für das schlechte Abschneiden der beiden Koalitionsparteien SPD und CDU "Die Leute wollen eine seriöse Regierung, wir können das." Grünen-Bundeschef Cem Özdemir "Das ist der zweite massive Weckruf in zwei Wochen. Der Union droht ein dauerhafter und massiver Vertrauensverlust in ihrer Stammwählerschaft." Bayerns Finanzminister Markus Söder über die CDU-Schlappe in Berlin "Wir sind felsenfest überzeugt, dass wir nächstes Jahr mit einem zweistelligen Ergebnis im Bundestag landen werden." AfD-Vorsitzender Jörg Meuthen nach dem Einzug seiner Partei ins Berliner Abgeordnetenhaus über die Aussichten bei der Bundestagswahl "Insbesondere der Streit zwischen den Schwesternparteien CDU und CSU auf offener Bühne hat uns nicht geholfen." CDU-Spitzenkandidat und -Landeschef Frank Henkel zum Ergebnis seiner Partei

Bis zur Bundestagswahl im September 2017 gibt es mit den Wahlen im Saarland (26. März), in Schleswig-Holstein (7. Mai) und in Nordrhein-Westfalen (14. Mai) drei weitere politische Stimmungstests.