Pressestimmen zur Ehe für alle "Dilemma des Konservativen"

Die "Süddeutsche Zeitung" ("SZ") kommentiert, zwar sei die Ehe für alle längst überfällig gewesen. Allerdings verschärfe sie ein lange ignoriertes Problem: die Privilegierung ausschließlich jener Paare, die heiraten. Denn nur sie würden vom Staat unterstützt, nur sie könnten ein Kind adoptieren, nur sie hätten ein Informationsrecht, etwa wenn der Partner in einem Krankenhaus behandelt werden müsse. Wer diese Vorteile nutzen wolle, müsse heiraten. Das ist für die "SZ" aber keine Gleichstellung, sondern Bevormundung. Stattdessen sollten die Privilegien auch auf jene Menschen ausgeweitet werden, die ohne Trauschein zusammen leben, so die Forderung.

In einem weiteren Kommentar schreibt die "SZ", das neue Gesetz nehme den heterosexuellen Ehen nichts und gebe den homosexuellen Paaren endlich die volle Anerkennung. Man werde sich wahrscheinlich schon bald wundern, dass das hierzulande jemals anders war, "so wie man heutzutage staunt, dass Frauen einst ihren Mann um Erlaubnis fragen mussten, wenn sie arbeiten gehen wollten."

Auch die "Tageszeitung" in Berlin ist der Meinung, das längerfristige Ziel müsse sein, die Eheprivilegien abzuschaffen. Auf dem Weg dahin sei die Gleichstellung von homosexuellen Paaren ein Erfolg im Sinne eines erreichten Etappenziels.

Die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" bedauert, dass die Nein-Sager zur Ehe für alle nach der Abstimmung in die Rolle der Besiegten versetzt seien, "die künftig um Respekt für ihren Standpunkt geradezu flehen" müssten. Merkel sei nun Vertreterin einer neuen Minderheit, die es akzeptiere, dass die Gesellschaftspolitik über sie hinweggegangen sei. "Darin steckt nicht der Untergang des Abendlandes, sondern das Dilemma des Konservativen", so die "FAZ".

Die "Berliner Zeitung" erinnert daran, dass Männer, die Männer liebten, bis 1969 in der damaligen BRD nach Paragraph 175 im Strafgesetzbuch noch ins Gefängnis geworfen wurden - den Paragraphen gab es bis 1994. Der Kampf für Gleichberechtigung sei lang und noch lange nicht zu Ende, aber der Autor Nikolaus Bernau schreibt: "Am Freitag um neun Uhr fühlte ich mich nicht nur als vollgültiger Bürger dieser Republik. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich es vor Gesetz und Staat auch wirklich."

"Die Zeit" räumt den Zweifeln von Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) Platz ein: Dieser rechnet damit, dass das Gesetz zur Einführung der Ehe für alle vor dem Bundesverfassungsgericht landen werde. Die Begründung: Noch sei nicht geklärt, ob diese tatsächlich verfassungsrechtlich zulässig sei.

Merkel im Video: "Ich habe nicht zugestimmt!"