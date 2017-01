Pressestimmen zur SPD Schulz, der Retter?

Sigmar Gabriel hat seinen Rücktritt als SPD-Parteichef angekündigt, Kanzlerkandidat will er nicht werden. Jetzt soll der ehemalige EU-Parlamentspräsident Martin Schulz die deutsche Sozialdemokratie retten.

So kommentieren deutschsprachige Medien die Personalrochade der SPD:

Für die "Süddeutsche Zeitung" ist Schulz der "Mann gegen den Abstieg der SPD". Er sei "ein Quereinsteiger in die Bundespolitik, kein frisches Gesicht, aber ein relativ neues". Darin liege "Risiko und Chance dieser Kandidatur". Die Sozialdemokraten seien "nicht in einer Krise, sondern in einem Existenzkampf", schreibt die "SZ".

Der Berliner "tageszeitung" attestiert Gabriel einen starken Abgang - und das "in einem Moment, in dem er einigermaßen gut dasteht". Länger als sieben Jahre habe Gabriel "alles" für die SPD gegeben. Die Sozialdemokraten seien eine gefühlige, flatterige und reizbare Partei und so sei auch Gabriel über die Jahre selbst reizbarer geworden. Gabriel habe sich für die SPD abgerackert, am Ende aber weder Ideen noch Anziehungskraft gehabt, um "die gebrechliche Volkspartei lebendig zu machen".



Die "Neue Zürcher Zeitung" konzentriert sich auf Schulz. Für ihn komme "die Rochade wie gerufen, hat er doch gerade erst den geliebten Posten des EU-Parlamentspräsidenten verloren", schreibt die "NZZ". Für die SPD sei das ein großes Risiko, denn Schulz sei zwar "bekannt und erfahren und kommt doch von außen". Die "NZZ" kommentiert, Schulz könne "Wähler im linken Parteispektrum erfolgreicher mobilisieren" als sein Vorgänger. "Ein Sympathieträger ist er darüber hinaus aber nicht", so die "NZZ".

In Österreich blickt unter anderem der "Standard" auf den Führungswechsel bei der SPD. Schulz sei "angesichts der Alternativen eine gute Wahl, weil er beliebt und ein guter Wahlkämpfer ist, zudem von Brüssel - also von außen - kommt und nicht in den vergangenen Jahren mit Angela Merkel am Kabinettstisch saß", urteilen die Wiener. Darum könne er "glaubhafter angreifen". Allerdings werde Schulz "eher dem rechten Parteiflügel zugeordnet, Rot-Rot-Grün ist mit ihm kaum denkbar".

Die "Frankfurter Allgemeine" kommentiert, der Rücktritt Gabriels sei nur "auf den ersten Blick eine Erlösung für die Partei". Respekt werde Gabriel von der SPD dafür nicht bekommen, er zolle ihn "sich gewissermaßen selbst, indem er ins Außenamt wechselt". Zweifel hegt der "FAZ"-Kommentartor gegenüber Martin Schulz. Die Entscheidung für ihn sei "die nächste Sturzgeburt in einer Reihe von hektischen Entscheidungen der SPD vor einer Bundestagswahl". Schulz haben "weder Erfahrung an der Parteispitze noch in der Innenpolitik", so die "FAZ". Das müsse kein Nachteil sein - aber die "FAZ" warnt, niemand repräsentiere "'Brüssel' und das EU-Establishment in Deutschland so wie er". Die AfD werde nach der Kandidatur Merkels "ein zweites Mal ihr Glück kaum fassen können", fasst die "FAZ" die Gefühlswelt der Rechtspopulisten zusammen.

Positiver kommentieren die "Nürnberger Nachrichten": Schulz dürfte "die SPD als Chef mehr motivieren als Gabriel", der sei "ein Antreiber, der anfeuern kann", urteilt das Blatt. Allerdings müsse sich der Europapolitiker Schulz erst einmal "hineinknien in die Niederungen der Innenpolitik, die er kaum kennt - die aber, Stichwort Sicherheit und Terror, ein zentrales Thema sein" werden.

