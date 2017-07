Proteste gegen den G20-Gipfel "Wir sind cornern, was seid ihr?"

Am Nachmittag scheint noch alles wie immer in Hamburg: Tausende Menschen stehen zwischen St. Pauli und der Sternschanze an den Straßenecken und trinken Bier. Eine Blaskapelle covert "Killing in the Name" von "Rage Against the Machine", es riecht ein bisschen nach Marihuana.

Dann kommen die Wasserwerfer. Hunderte Polizisten beginnen am Abend damit, die Kreuzung am Neuen Pferdemarkt zu räumen. Schlagartig schlägt die Stimmung um. Menschen, die sich zum "hedonistischen Massencornern" gegen den G20-Gipfel verabredet und eben noch ihr Feierabendbier getrunken haben, skandieren jetzt: "Haut ab, haut ab!"

Hinter den Polizeiketten haben sich die Menschen wieder auf Straßen gestellt. Drei Männer tanzen johlend auf d. Kreuzung #hardcornern #G20HH pic.twitter.com/YDrDEJWg2W — Steffen Lüdke (@stluedke) 4. Juli 2017

Einige setzen sich die Kapuzen auf und recken die Mittelfinger in die Höhe. Die meisten Leute stellen sich einfach immer wieder auf die Straße - dahin, wo die Polizei sie gerade vertrieben hat.

Erneut fahren die Wasserwerfer vor, diesmal kommen sie aus der anderen Richtung. Die Stimmung ist angespannt. Vorsichtig schießt der Wasserwerfer in Richtung Demonstranten und vertreibt sie von der Straße. Es ist ein erstes Abtasten zwischen Gipfelgegnern und Polizei. Erst um Mitternacht beruhigt sich die Lage.

"Unverhältnismäßig" sei der Einsatz der Polizei gewesen, finden Vanessa, 23, und Nika, 24. "Wir saßen da, haben Pommes gegessen und Bier getrunken und plötzlich kommen die Wasserwerfer."

Gerangel im Park

Bereits wenige Minuten zuvor war die Polizei unnachgiebig gegen Demonstranten vorgegangen, die das "Cornern" nutzten, um zwölf Zelte in einem kleinen Park aufzustellen. Die Polizisten setzten Pfefferspray ein, entrissen den Demonstranten die Zelte und falteten sie zusammen.

Der Grund für den Einsatz: Schlafcamps will die Polizei in Hamburg nicht dulden, auch keine kleinen. Laut Polizeisprecher Timo Zill bieten solche Übernachtungsmöglichkeit "Rückzugsräume für militante Gipfelgegner".

Nachdem die Polizei die 12 Zelte fachmännisch zusammengefaltet hat, wird sie relativ laut "raus aus dem Viertel" gebeten. #G20HH #NoG20 pic.twitter.com/fzAVuL7P6w — Martin Jäschke (@jaeschko) 4. Juli 2017

Die Demonstranten räumen das Protestcamp in Entenwerder

Von dieser Vorgehensweise der Polizei fühlen sich auch die Menschen im Protestcamp auf der Elbhalbinsel Entenwerder schikaniert. Die Polizei ist allgegenwärtig. Dutzende Wagen säumen am Nachmittag die Zufahrt, selbst auf Fahrradwegen stehen Beamte und kontrollieren die Taschen derer, die zum Camp wollen. Wer nicht kooperiert, wird nicht durchgelassen.

Eine Gruppe Aktivisten, die am Eingang sitzt, beobachtet das Geschehen. Zwischenzeitlich, so erzählen sie später, dürfen Lebensmittel nur noch abgezählt mit reingenommen werden. Eine Packung Kekse pro Person, größere Mengen müssen draußen bleiben.

Die Kontrollen, die Patrouillen durch das Camp, die aggressive Grundstimmung - für die Menschen im Camp bedeutet das Stress. "Wir wissen nicht, was gut ist oder böse, was legal oder illegal, das ändert sich jeden Tag", sagt Peter. Dass auch die Polizisten oft nicht zu wissen scheinen, was nun erlaubt ist und was nicht, mache die Situation nicht besser. "Wir halten uns an die Auflagen, aber das Sicherheitsgefühl ist nicht so, wie wir es uns wünschen würden", sagt Bettina. Am Abend beschließen die Gipfelgegner: Das Camp wird abgebaut. Die Organisatoren verkünden, sich nicht weiter von "Polizei und Justiz schikanieren" lassen zu wollen. Der Protest soll an anderen Orten weitergeführt werden.

Schlafen gegen Schlafverbote

Das zweite Hamburger Protestcamp im Altonaer Volkspark ist so ein Ort. Auf der Wiese sitzt Lilli, rötliche Haare, kurzer Pony, graues Top. Die Studentin ist aus Berlin angereist, um mit der Gruppe "Block G20" gegen den Gipfel zu demonstrieren. Einen Schlafplatz hat sie nicht. Mit ihr haben rund 100 weitere Gipfelgegner ihre Zelte aufgeschlagen. Das Motto ihres Protests: "Sleep In - gegen die Schlafverbote."

Stundenlang verhandeln die Camper mit der Polizei. Zunächst erlaubt die Versammlungsbehörde nur zwei Zelte, dann bietet die Polizei einen Kompromiss an: Die rund dreißig Wurfzelte dürfen bleiben, nur schlafen darf darin niemand. "Sollte das doch jemand versuchen, müsste die Polizei eingreifen", sagt ein Sprecher.

Auch große Mengen Essen dürfen die Gipfelgegner nicht ins Camp schaffen. Lilli hilft das nicht. "Wir wollen hier campen, irgendwo müssen wir ja schlafen", sagt sie. "Oder überlassen uns die Saudis ihr Hotel?"

Gipfelgegner kommen im Theater unter

Dass viele Demonstranten doch noch eine Bleibe finden, liegt auch an Peter F. Raddatz. Der kaufmännische Geschäftsführer des Deutschen Schauspielhauses öffnet kurzerhand die Türen des Theaters. Um kurz nach Mitternacht haben bereits 50 Aktivisten im Foyer des Malersaals ihre Isomatten ausgerollt. Insgesamt finden dort zwischen 200 und 300 Leute Platz, schätzt Raddatz.

Zwischenzeitlich habe die Polizei keine Menschen mehr ins Theater gelassen, berichtet er. Dann hätten sich die Polizisten aber doch zurückgezogen. "Wir haben das Hausrecht", sagt Raddatz. "Wir wollen, dass die Menschen hier schlafen."