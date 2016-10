Spitzentreffen in Berlin Putin zu Vierergipfel eingetroffen

Erstmals seit vier Jahren hat Kanzlerin Angela Merkel den russischen Präsidenten Wladimir Putin in Berlin empfangen, um Bewegung in die Syrienkrise und den Ukrainekonflikt zu bringen. Auf der Agenda stehen verschiedene Themen. So möchte Merkel unter anderem gemeinsam mit Frankreichs Präsident François Hollande im Kanzleramt eine Verlängerung der Waffenruhe in der nordsyrischen Stadt Aleppo erreichen.

Vor dem Gespräch mit Putin über Syrien versuchte die Runde erstmals seit einem Jahr gemeinsam mit dem ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko, den stockenden Friedensprozess in der Ostukraine wieder in Gang zu bringen. Die Erwartungen an das Treffen wurden bereits im Vorfeld auf allen Seiten gedämpft, mit einem Durchbruch wurde nicht gerechnet.

Kanzlerin Angela Merkel begrüßte Wladimir Putin am frühen Abend am Kanzleramt, nachdem der sich um etwa eine halbe Stunde verspätet hatte. Bereits zuvor waren Frankreichs Staatspräsident François Hollande und der Präsident der Ukraine, Petro Poroschenko, dort eingetroffen.

Das im Februar 2015 in Minsk geschlossene Friedensabkommen ist bis heute nicht umgesetzt. Die Gewalt zwischen prorussischen Rebellen und der Regierungsarmee in der Ukraine hält an.