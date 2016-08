Vizekanzler: Gabriel bedauert Umgang mit Türkei nach Putschversuch

SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel hat Versäumnisse der Bundesregierung im Umgang mit dem Putschversuch in der Türkei Mitte Juli eingeräumt. "Wahrscheinlich hätten wir schneller hinfahren müssen - am selben Tag oder am Tag danach. Wahrscheinlich hätten wir viel stärker unsere emotionale Beteiligung zeigen müssen", sagte er am Sonntag beim "Tag der offenen Tür" der Bundespressekonferenz. Dort stellte sich Gabriel diesmal den Fragen von Bürgern, nicht wie sonst von Journalisten.

Die unterkühlte Reaktion der Bundesregierung habe nicht nur der unmittelbar von dem blutigen, letztlich gescheiterten Putschversuch bedrohte türkische Staatsführung um Präsident Recep Tayyip Erdogan missfallen. Auch seine Gegner in der Opposition oder türkischstämmige Menschen in Deutschland "fühlen sich zurückgewiesen von uns", so Gabriel. "Das kann man als Deutscher manchmal schwer verstehen, wir sind ja so kopfgesteuerte Typen."

Der SPD-Chef betonte, auf keinen Fall dürften wegen der harten Reaktion Erdogans mit Tausenden Verhaftungen die Brücken zu dem Land abgebrochen werden. Auch müsse die EU weiterhin mit der Regierung in Ankara über Beitrittsperspektiven sprechen. "Ich glaube, dass man aufpassen muss, dass man die Türkei nicht mit Erdogan verwechselt"

Allerdings stellte der Vizekanzler auch klar: "Natürlich sind die Verhandlungen zu Ende, wenn die Türkei die Todesstrafe wieder einführt." Zudem hält Gabriel einen Beitritt der Türkei für sehr lange Zeit für unrealistisch: Er werde in seiner politischen Laufbahn garantiert nicht erleben, dass die Türkei EU-Mitglied werde.

Den Grund dafür verortete Gabriel allerdings nicht nur in Ankara, sondern auch bei der EU: "Selbst wenn die Türkei morgen alle Voraussetzungen für die EU erfüllen würde, wäre die Europäische Union gar nicht dazu in der Lage, sie aufzunehmen. Wir können doch nicht mal mehr einen Stadtstaat aufnehmen." Der Wirtschaftsminister verwies darauf, dass die EU gerade dabei sei, mit Großbritannien eines ihrer wichtigsten Mitglieder zu verlieren und "völlig durch den Wind ist".

Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik

Am Wochenende hatte Gabriel gleich eine Reihe politischer Botschaften gesetzt. So erklärte er im ZDF-Sommerinterview TTIP, das Freihandelsabkommen zwischen der EU und den USA, faktisch für gescheitert. Zudem verteidigte er seine Stinkefinger-Geste gegenüber Rechtsextremen vor rund zwei Wochen in Salzgitter.

In der Flüchtlingspolitik griff Gabriel Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im ZDF scharf an. "Die Union hat die Herausforderung unterschätzt", sagte Gabriel. Es sei "undenkbar, dass Deutschland jedes Jahr eine Million Menschen aufnimmt". Und es reiche nicht, wie Merkel ständig zu sagen: "Wir schaffen das." Kanzlerin und Union müssten "die Voraussetzungen dafür schaffen, dass wir es auch hinkriegen. Und das hat die CDU/CSU immer blockiert."

Am Sonntag legte Gabriel in der Bürger-Pressekonferenz noch einmal nach. Er verteidigte die Forderung von CSU-Chef Horst Seehofer nach einer Obergrenze für die Flüchtlingsaufnahme. Gabriel sagte, das Asylrecht kenne zwar keine Obergrenze - so wie Merkel es gesagt habe. Aber auch Seehofer habe Recht. "Es gibt natürlich so etwas wie eine Obergrenze, das ist letztlich die Integrationsfähigkeit des Landes."

Der SPD-Chef warb erneut dafür, der Türkei über Kontingente eine bestimmte Zahl von Flüchtlingen abzunehmen, und sagte: "'Kontingente' ist, ehrlich gesagt, ein anderes Wort für 'Obergrenze'."