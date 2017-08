Deutscher Herbst RAF diskutierte Entführung von Helmut Schmidt

Die Rote Armee Fraktion (RAF) plante im Herbst 1977 eine Geiselnahme der Innenminister der EU-Vorgängerorganisation EWG in Luxemburg. Kanzler Helmut Schmidt sollte mit dieser Aktion gezwungen werden, elf inhaftierte Mitglieder der Terrororganisation freizulassen. Das berichtete das einstige RAF-Mitglied Peter-Jürgen Boock dem SPIEGEL. (Lesen Sie hier die ganze Geschichte im neuen SPIEGEL.)

Die geplante Geiselnahme sollte nach der Entführung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer am 5. September 1977 den Druck auf die Bundesregierung erhöhen. Eine als Journalistin getarnte RAF-Frau hatte deshalb nach Angaben von Boock den Luxemburger Konferenzsaal, in dem die EWG-Innenminister tagten, genau ausgekundschaftet. Die RAF-Terroristen setzten den Plan jedoch nicht um - stattdessen entführte eine verbündete palästinensische Terrorgruppe die Lufthansa-Maschine "Landshut".

Die Mitglieder der zweiten RAF-Generation erwogen demnach 1977 zunächst sogar eine Aktion gegen den damaligen Kanzler. "Wir hatten den Stammheimern vorgeschlagen, Helmut Schmidt zu entführen", berichtete Boock im SPIEGEL: "Unser Deckname für Schmidt war 'Schaf'."

Die in Stuttgart-Stammheim inhaftierten RAF-Gründer Andreas Baader und Gudrun Ensslin hätten dies aber mit den Worten abgelehnt: "Nein, nicht Helmut Schmidt". Sie hätten wohl nicht gewollt, dass es als Erstes einen Sozialdemokraten trifft.

Die Schleyer-Entführung bildete vor 40 Jahren den Auftakt zum Deutschen Herbst. Am 18. Oktober 1977 war die "Landshut" mit 86 Geiseln in Mogadischu befreit worden. Am selben Tag nahmen sich Baader und Ensslin in ihren Zellen das Leben. Tags darauf wurde der Arbeitgeberpräsident ermordet aufgefunden.

