AfD vor der Hessen-Wahl Mürrischer Querkopf

Der AfD-Fraktionsvize im Bundestag jedenfalls ist zuversichtlich. Es sei ein Tag, auf dem er lange Zeit "hingefiebert" habe, sagt Leif-Erik Holm. Hessen werde der "letzte Mosaikstein in einem komplett blauen Deutschland", meint er in Anspielung auf die Parteifarbe.

Tatsächlich ist der Wahlsonntag in Hessen für die AfD ein historischer Tag. Vor fünf Jahren gegründet, sitzt die rechtspopulistische Partei im Falle eines Einzugs ins Parlament in Wiesbaden in allen 16 Landtagen der Republik.

Was die künftige Stärke der Hessen-AfD angeht, ist die Bundespartei zuletzt aber vorsichtiger geworden. Die Zeit der ungebremsten Höhenflüge scheint vorerst gestoppt zu sein, zumindest im Westen. In Bayern hatte die AfD mit 10,2 Prozent weniger Stimmen geholt als bei der Bundestagswahl.

Bislang lief der AfD-Wahlkampf in Hessen nicht richtig rund. Vom Wahlziel "15 Prozent plus X", jüngst noch von einem Landessprecher ausgegeben, ist die Partei ein gutes Stück entfernt - in der jüngsten SPON-Umfrage liegt sie bei 13 Prozent.

Die Hessen-AfD hat bislang der Bundespartei wenig Freude bereitet, sie gilt als zerstrittener Verband. Noch immer ist der Vizeposten der AfD im Bundestagspräsidium vakant, weil die anderen Fraktionen den hessischen AfD-Politiker Albrecht Glaser nicht wählen wollten. Seine aggressive Kritik am Islam stieß viele ab, zwar kursieren alternative Kandidaten, aber mit Glaser will es sich die AfD-Fraktionsführung um Alexander Gauland nicht verscherzen.

DPA Spitzenkandidaten René Rock (FDP), Janine Wissler (Linke), Tarek Al-Wazir (Grüne), Rainer Rahn (AfD), Volker Bouffier (CDU) und Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD).

Im Gefüge der Bundespartei versucht sich die hessische Landes-AfD in ihrer Kampagne ein bürgerliches Image zu geben. Das Programm vermeidet allzu schrille Töne, kürzlich wurde in Wiesbaden die Bundesvereinigung "Juden in der AfD" gegründet. Spitzenkandidat Rainer Rahn gibt sich Mühe, größtmögliche Distanz zu Scharfmachern in Berlin und anderen Landesverbänden zu demonstrieren.

Der Kurs ging allerdings nicht auf. Kurz nachdem AfD-Spitzenvertreter zusammen mit Rechtsextremen in Chemnitz demonstriert hatten, drohte die AfD-Fraktion im Hochtaunuskreis dann Medien und Journalisten: "Bei uns bekannten Revolutionen wurden irgendwann die Funkhäuser sowie die Presseverlage gestürmt und die Mitarbeiter auf die Straße gezerrt", hieß es auf deren Facebook-Seite.

Der Landesverband distanzierte sich. Doch für Rahn, der bürgerliche Wähler ansprechen will, ist das nichtsdestotrotz ein Rückschlag. Der Frankfurter Rentner hat zwei Doktortitel, je einen in Medizin und Zahnmedizin, die bei AfD-Veranstaltungen gerne hervorgehoben werden.

Sein Weg durch die Politik verlief mäandernd: Früher habe er auch SPD und Grüne gewählt, sagte er kürzlich dem SPIEGEL. Vor gut zwölf Jahren ließ er sich für eine Wählergemeinschaft gegen den Flughafenausbau ins Frankfurter Stadtparlament wählen, mit der er sich jedoch zerstritt.

2011 wechselte er zur FDP-Fraktion, danach war er kurzzeitig Mitglied einer Fraktionsgemeinschaft von drei älteren Herren mit unterschiedlichen, teilweise diffusen Wahlprogrammen. Seit 2016 ist Rahn Chef der AfD-Fraktion in Frankfurt.

Der 66-jährige gilt in der Stadt als ehrgeiziger und intelligenter, aber auch schwieriger Querkopf, der sich in Politik und Privatleben schon viele Feinde gemacht hat.

Einige von diesen verbreiten Informationen über den AfD-Mann, etwa über eine Reihe von Rechtsstreitigkeiten, in die Rahn verwickelt sei.

Keine großen Sachen: Mal geht es um ein Verfahren wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung, das aber schon eingestellt wurde. Ein andermal um den Vorwurf, Rahn habe als Immobilienbesitzer einen Teil seiner Mieteinnahmen in bar kassiert und nicht versteuert. Dazu gibt es belastende Aussagen einer Mieterin und eines Zeugen, im vergangenen Jahr lief deshalb auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung beim Finanzamt Frankfurt 1 gegen ihn.

Möglicherweise ist aber auch das schon eingestellt. Das Finanzamt gibt über dieses 2017 eingeleitete Steuerstrafverfahren und dessen Stand keine Auskünfte. Ihm selbst sei von diesem Verfahren "aktuell nichts bekannt", sagte Rahn dem SPIEGEL auf Nachfrage.

Politisch heikler für die AfD sind die Auftritte des Spitzenkandidaten. Rahn wirkt bisweilen mürrisch bis lustlos. Für Kopfschütteln sorgte ein Termin beim Hessischen Rundfunk. Der Sender wollte ihn, wie andere Landespolitiker auch, zu einem "Blind Date" bringen, einem Treffen mit Bürgern. Für Rahn hatten die Redakteure Flüchtlingshelfer aus Wetzlar ausgesucht.

Schon auf der Fahrt dorthin konnte Rahn seine Laune nicht verbergen: "Scheiße" finde er die Idee. Der AfD-Landesverband habe ihm "nahegelegt, das zu machen", obwohl er selbst das gar nicht gewollt habe. Rahn brach ab, der Sender dokumentierte die Fahrt und zeigte zudem einen enttäuschten Flüchtling, der gehofft hatte, mit Rahn zu diskutieren.

AfD-Kandidat Rahn, so heißt es, kann durchaus witzig sein. An diesem Tag aber ließ er sich mit genervter Miene zurückfahren.