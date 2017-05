Schleswig-Holstein SPD-Funktionäre wollen Stegner nicht mehr

SPD-Funktionäre aus dem Herzogtum Lauenburg haben Schleswig-Holsteins Parteichef Ralf Stegner in einem offenen Brief den Rücktritt nahegelegt. Stegner solle sich ein Beispiel nehmen an Ministerpräsidentin Hannelore Kraft in NRW und Regierungschef Torsten Albig in Kiel, die nach den SPD-Wahlniederlagen Verantwortung übernommen und ihren Rücktritt erklärt hätten.

Die SPD hatte bei der Landtagswahl im nördlichsten Bundesland rund drei Prozentpunkte eingebüßt und war nur auf 27,2 Prozent der Stimmen gekommen. Klarer Wahlsieger war die CDU um Spitzenkandidat Daniel Günther mit 32 Prozent.

"Wir bedauern, dass der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion und unser Landesvorsitzender Ralf Stegner dieses Verantwortungsbewusstsein als maßgeblich Verantwortlicher für die Kampagne und das Programm vermissen lässt", heißt es in dem Brief. "Ein unbeirrtes Festklammern an Posten bei gleichzeitiger Aufnahme von Koalitionsverhandlungen ist für uns ohne interne Erneuerung nur schwer nachvollziehbar."

Zugleich erneuerte der frühere SPD-Landesvize und Ex-Innenminister Andreas Breitner seine Rücktrittsforderung. In den "Kieler Nachrichten" nannte er gleich sechs potenzielle Nachfolger für Stegner als SPD-Landeschef.

Dieser hält trotz der SPD-Wahlniederlage am Plan einer Koalition von SPD, Grünen und FDP fest - dabei haben die Liberalen ein solches Bündnis bereits definitiv ausgeschlossen. Am Montag will die SPD dennoch ein Sondierungsgespräch mit den Grünen führen. Dabei zeichnen sich Koalitionsverhandlungen für ein "Jamaika"-Bündnis von CDU, Grünen und FDP ab. Die Entscheidung darüber fällt am Dienstag.