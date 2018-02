Stegner über CSU "Wurscht, ob die das Weißwurstlinie, Obergrenze oder Anti-Flüchtlingswall nennen"

Eine Vereinbarung darauf zu stützen, dass die CSU eines ihrer Lieblingswörter nicht mehr sagen darf, ist eine heikle Angelegenheit. Am späten Freitagabend räumten Union und SPD bei den Koalitionsverhandlungen zum Thema Migration den letzten großen Streitpunkt aus - eigentlich. Dabei ging es um eine Formulierung rund um die Begrenzung der Zuwanderung nach Deutschland. Die CSU hat dafür ein Wort geprägt und es lieben gelernt: Obergrenze. Der Begriff ist ideologisch aufgeladen, für die Sozialdemokraten ist er ein rotes Tuch.

Bei ihren Sondierungen hatten beide Seiten einen sperrigen Satz zu dem Thema formuliert, der acht Zeilen füllte und mit der Feststellung endete, dass die Zuwanderungszahlen "die Spanne von jährlich 180.000 bis 220.000 nicht übersteigen werden". Danach hatte die CSU verkündet, sie habe ihre Obergrenze durchgesetzt - sehr zum Ärger der Sozialdemokraten.

Die Einigung lautet nun: Es bleibt bei dem Satz, aber die CSU soll auf Missinterpretationen und "irreführende Öffentlichkeitsarbeit zulasten der SPD verzichten". So formulierte es der zuständige Unterhändler der SPD, Parteivize Ralf Stegner. Inklusive allerlei Ausführungen darüber, was eine "deskriptive Feststellung" und was eine "normative Begrenzung" sei.

Wer könnte was werden in der neuen GroKo? Angela Merkel, 63: Ihr künftiger Posten ist in einer neuen Koalition von Union und SPD sicher - aus der geschäftsführenden würde wieder eine ganz normale Bundeskanzlerin. Die CDU-Chefin ginge dann in ihre vierte Legislaturperiode als Regierungschefin. Die spannende Frage: bis wann? Noch keinem Kanzler der Bundesrepublik ist der selbstgewählte Abgang gelungen - vielleicht schafft es Merkel. Annegret Kramp-Karrenbauer, 55: CDU-Chefin Merkel hält große Stücke auf die Ministerpräsidentin des Saarlands - sollte die Kanzlerin sie wirklich als Nachfolgerin aufbauen wollen, wäre ein Wechsel ins Bundeskabinett zwingend. Kramp-Karrenbauer hat im Saarland schon so gut wie jedes Ministerium geführt, am besten passen würde sie wohl als Chefin des Ministeriums für Arbeit und Soziales - aber auch das Innenministerium wäre denkbar. Am meisten glänzen könnte sie zweifellos im Außenministerium. Peter Altmaier, 59: Der Mann aus dem Saarland gehört zu Merkels engsten Vertrauten - und würde dennoch gerne die Regierungszentrale verlassen. Als Kanzleramtschef hat er zu wenig eigenen Gestaltungsspielraum. Am liebsten würde der CDU-Politiker dort bleiben, wo er gerade geschäftsführend tätig ist: im Finanzministerium. Altmaier werden zudem Ambitionen auf einen Posten in der EU-Kommission nachgesagt, wo 2019 das Amt seines Parteifreunds Günther Oettinger frei wird. Ursula von der Leyen, 59: Ganz auf sie verzichten wird Merkel wohl kaum - aber dass von der Leyen noch mal einen Karriereschritt im Kabinett macht, gilt als wenig wahrscheinlich. Vieles spricht deshalb dafür, dass sie Chefin des Verteidigungsministeriums bleibt. Thomas de Maiziére, 64: Er hat bereits zum zweiten Mal das Amt des Innenministers bekleidet - einiges spricht dafür, dass de Maiziére dies demnächst zum dritten Mal tun wird. Er könnte allerdings auch wieder Chef des Kanzleramts werden. Jens Spahn, 37:: Der parlamentarische Staatssekretär im Finanzministerium traut sich alles zu - ein Ministerposten steht ihm aus seiner Sicht künftig zu. Weil Spahn als Symbolfigur für die CDU-Erneuerung gilt, spricht auch einiges dafür, dass Merkel ihm diesen Wunsch erfüllt, auch wenn Spahn kein Liebling der Kanzlerin ist. Er könnte das Gesundheitsministerium übernehmen. Julia Klöckner, 45: Sie war schon mal Staatssekretärin im Landwirtschaftsministerium - nun könnte Klöckner ein eigenes Ressort übernehmen. Vorstellbar wären das Familienministerium oder das Bildungsministerium. Und noch eine Variante ist denkbar: Merkel macht ihre Parteifreundin aus Rheinland-Pfalz nicht zur Ministerin, sondern zur CDU-Generalsekretärin. In diesem Amt könnte Klöckner ihr Netzwerk in der Partei ausbauen. Und immerhin: Auch Merkel hat ihre Parteikarriere seinerzeit als Generalsekretärin begonnen. Hermann Gröhe, 56: Wie Peter Altmaier gehört Gröhe zu den wenigen Merkel-Vertrauten - dennoch könnte der bisherige Gesundheitsminister im neuen Kabinett leer ausgehen. Denkbar wäre allerdings auch, dass Gröhe künftig das Kanzleramt leitet. Annette Widmann-Mauz, 51: Als parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium ist die CDU-Politikerin beinahe prädestiniert für den nächsten Karriereschritt: Sie könnte bald selbst Chefin des Hauses werden. Günther Oettinger, 64: Er ist ein politisches Schwergewicht, auch wenn Oettinger in Deutschland vor allem wegen seines starken schwäbischen Akzents und einiger Skandälchen belächelt wird. Die Berufung des EU-Kommissars für Haushalt und Personal ins Kabinett wäre eine Überraschung, aber er würde eine Menge Qualität und Erfahrung mitbringen - beispielsweise als Finanzminister. Martin Schulz, 62: Im Wahlkampf wurde er von seiner Partei noch gefeiert, mittlerweile steht der SPD-Chef stark in der Kritik. Dennoch wird Schulz wohl Vizekanzler, es sei denn, er verzichtet freiwillig. Auch beim Ressort hat er den Erstzugriff. Schulz' Herzensthema ist Europa, deshalb wird erwartet, dass er das Außenministerium übernimmt. Sollte die SPD allerdings das mächtige Finanzressort erhalten, könnte Schulz auch dieses in Betracht ziehen. Sigmar Gabriel, 58: So schnell kann es gehen: Noch ist der Ex-SPD-Chef populärer Außenminister - in wenigen Wochen aber vielleicht nur noch einfacher Abgeordneter. In der Partei glaubt kaum noch jemand, dass Gabriel der neuen GroKo angehören wird. Zu groß ist der Ärger bei Schulz und seinen Leuten über Gabriels mangelnde Solidarität. Zu tief sitzt die Angst vor drohenden Querschüssen, zu lebendig ist die Erinnerung an seine Zeit als Vorsitzender. Sollte der Parteichef seinen Vorgänger doch ins Kabinett holen, käme dieser für den Bereich Finanzen oder Wirtschaft infrage. Katarina Barley, 50: Die Ex-Generalsekretärin der SPD gilt als gesetzt. Sie übernahm im Sommer 2017 das Familienministerium von Manuela Schwesig, zudem ist sie seit der Bundestagswahl geschäftsführende Arbeitsministerin. Diesen Posten könnte sie auch im neuen Kabinett übernehmen; es sei denn, CSU-Chef Horst Seehofer erhebt darauf Anspruch. Dann könnte Barley erneut Familienministerin werden. Olaf Scholz, 59: Hamburgs Regierungschef gilt als zweitmächtigster Mann in der SPD und möglicher Kanzlerkandidat bei der nächsten Bundestagswahl. Beim Parteitag im Dezember wurde Scholz aber nur mit 59 Prozent als SPD-Vizechef wiedergewählt; eine Klatsche für den Mann, der vielen Genossen als zu karriereorientiert gilt. Scholz hat eigentlich keine Ambitionen nach Berlin zu wechseln. Es sei denn, Schulz verzichtet doch auf einen Kabinettsposten - und er könnte Vizekanzler und Finanzminister werden. Heiko Maas, 51: Der Justizminister stand immer wieder in der Kritik, zuletzt wegen des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes. Dennoch gilt der Saarländer als gesetzt für das neue Kabinett - er konnte gut mit Ex-Parteichef Gabriel, auch sein Verhältnis zu Nachfolger Schulz ist prima. Vielleicht winkt Maas sogar eine Beförderung ins Innenministerium. Barbara Hendricks, 65: Die Umweltministerin galt in der vergangenen Legislaturperiode als eher farblos. Beim Glyphosat-Streit mit Landwirtschaftsminister Christian Schmidt zeigte sie sich aber souverän; auch weil sie die Entschuldigung des CSU-Mannes akzeptierte. Sie könnte ihren Posten behalten. Hubertus Heil, 45: Im Wahlkampf stand er treu dem SPD-Kanzlerkandidaten Schulz zur Seite - nun könnte Heil ins Bundeskabinett einziehen. Etwa als Chef des Wirtschaftsministeriums, aber denkbar wäre auch das Bildungsministerium. Eva Högl, 49: Die Juristin gehört seit 2009 dem Bundestag an und gilt als anerkannte Fachpolitikerin der SPD in den Bereichen Justiz und Innenpolitik. Die Berlinerin dürfte den meisten Deutschen bislang unbekannt sein - dennoch werden Högl Chancen auf das Justizministerium zugeschrieben, sollte dies nicht an Maas gehen. Für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass die Union auf das Innenministerium verzichtet, käme sie auch hierfür infrage. Christine Lambrecht, 52: Sie hat Außenseiterchancen auf das Justizministerium. Lambrecht war in der vergangenen Legislaturperiode Parlamentarische Geschäftsführerin und ist dabei wenig aufgefallen. Aber sie kommt aus dem einflussreichen hessischen Landesverband - das könnte ihr helfen. Karl Lauterbach, 54: Der Professor, der stets Fliege trägt, ist der Erfinder des Konzepts der Bürgerversicherung. Lauterbachs Fachkenntnisse sind unbestritten, dazu kommt sein enormer Ehrgeiz. Er würde sehr gerne Gesundheitsminister werden. Doch in der SPD ist seine Hausmacht dafür wohl zu klein. Zudem würde die Union das kaum zulassen; zu groß sind die Widerstände bei CDU und CSU gegen die umfassenden Reformpläne Lauterbachs. Horst Seehofer, 68: Sein Amt als bayerischer Ministerpräsident will er in den kommenden Wochen an Markus Söder übergeben - dafür könnte der CSU-Chef noch mal einen Posten im Bundeskabinett übernehmen, die Ministerien für Gesundheit und Landwirtschaft hat er bereits geführt. Dann wäre er zwar Angela Merkel unterstellt, könnte aber weiter eine wichtige Rolle für seine Partei spielen und so möglicherweise sein Vorsitzenden-Amt retten. Passen würde das Ministerium für Arbeit und Soziales. Wichtiger wäre er als Finanzminister - aber ob er dazu Lust hat? Andreas Scheuer, 43: Als Generalsekretär hat er seinem Parteichef Seehofer treu gedient - nun könnte Scheuer den nächsten Karriereschritt als Bundesminister machen. Infrage kommen für ihn das Verkehrsministerium oder das Landwirtschaftsministerium - dessen bisheriger Chef Christian Schmidt wird wohl nicht wieder Minister. Dorothee Bär, 39:: Für die parlamentarische Staatssekretärin im Verkehrsministerium sprechen gleich zwei Gründe: Sie ist eine Frau und unter 40. Damit wäre sie aus Merkels Sicht die ideale Unionsministerin. Bär könnte im Verkehrsministerium als Chefin aufrücken. Gerd Müller, 62: Als Minister für Entwicklungszusammenarbeit hat Müller in den vergangenen vier Jahren keine großen Schlagzeilen, aber seine Sache sehr ordentlich gemacht. Einiges spricht dafür, dass er seinen Job behalten kann.

"Wer die Sätze sich anguckt und Deutsch versteht, weiß auch, dass das deskriptiv ist", sagte Stegner. "Ich habe mal Deutsch studiert. Ich kann da als Experte helfen, wenn es nötig ist." Der SPD sei jedenfalls zugesagt worden, dass die CSU Missinterpretationen nun unterlasse. Sprich: Die Bayern sollen nicht mehr von einer Obergrenze reden.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer war schon am Freitagabend anzusehen, dass ihm das einigermaßen schwerfällt. Auf die Frage, ob er nun also bis zum Ende des SPD-Mitgliederentscheides nicht mehr von einer Obergrenze sprechen werde, antwortete Scheuer: "Ich weiß nicht, was das Beißen auf die Lippe hergibt." Und schob nach einer kurzen Pause nach: "Nein, ganz im Ernst, das ist ein sehr, sehr ernsthaftes Thema."

Ansonsten wiederholte Scheuer die kurze Losung. Er sei "sehr zufrieden" - wohl in der Hoffnung, dass jeder schon wissen wird, was die CSU meint, wenn sie bei diesem Thema ihre Zufriedenheit kundtut.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) konnte dann aber doch nicht an sich halten. Per Interview in der "Rheinischen Post" ließ er wissen, es sei sehr wohl eine Obergrenze vereinbart.

Union und SPD sprechen über Finanzen

Stegner konterte, es sei der SPD "vollkommen wurscht", wie die CSU in ihre eigenen Reihen kommuniziere - "ob die das Weißwurstlinie, Obergrenze oder Anti-Flüchtlingswall nennen". SPD-Vizechefin Manuela Schwesig befand knapp: "Wir haben keine Obergrenze festgelegt."

Noch offen ist, ob die Verhandler am Sonntag fertig werden. "Das ist schon unser Ziel", sagte Scheuer. Er ergänzte, CSU-Chef Horst Seehofer habe erklärt, sein Zug fahre "um 16 Uhr am Sonntag. Er geht genauer gesagt um 16.05 Uhr. Ich kann auch das Gleis dazu sagen". Dabei dürfte es sich aber wohl um einen Scherz handeln, Seehofer ist nicht für Zugreisen zwischen Berlin und München bekannt.

Schwesig äußerte sich ebenfalls vorsichtig optimistisch: "Wir müssen die Sache gut zum Ende bringen, aber es soll auch zügig sein", sagte sie. Am Nachmittag steht für die 15 Spitzenunterhändler das Thema Finanzen auf der Tagesordnung. Dies gilt als eine entscheidende Runde. Denn in den vergangenen Tagen hatten die Fachpolitiker sich auf zahlreiche Projekte geeinigt, die den zusätzlichen Spielraum von rund 46 Milliarden Euro bis 2021 sprengen.

Wer steckt hinter Civey?

Civey ist ein Online-Meinungsforschungsinstitut mit Sitz in Berlin. Das Start-up arbeitet mit unterschiedlichen Partnern zusammen, darunter sind neben SPIEGEL ONLINE auch der "Tagesspiegel", "Cicero", der "Freitag" und Change.org. Civey wird durch das Förderprogramm ProFit der Investitionsbank Berlin und durch den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung finanziert.