Appell an Junge Union CDU-Hoffnung Brinkhaus will bei Greenpeace abkupfern

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat die CDU eindringlich aufgerufen, sich grundlegend zu erneuern und sich dabei auch an Organisationen wie Greenpeace ein Beispiel zu nehmen. Die Partei müsse sich "dringend modernisieren in der Art und Weise, wie wir arbeiten", sagte Brinkhaus auf dem Deutschlandtag der Jungen Union (JU) in Kiel.

Es werde in der CDU noch zu viel in herkömmlichen Strukturen, Vorständen, Ausschüssen und Gremien gedacht. "Ich glaube, das ist nicht mehr die Zeit", sagte der neue Fraktionschef vor den Delegierten der Nachwuchsorganisation von CDU und CSU. "Sondern die Zeit ist, dass wir in Projekten denken." Daran sollten sich ganz unterschiedliche Menschen beteiligen, auch solche, die nicht in den Parteigremien säßen oder gar keine Mitglieder seien.

"Das ist die Zukunft, dass wir unsere Arbeit projektorientiert gestalten, dass wir verkrustete Strukturen aufbrechen", sagte Brinkhaus. Die Union müsse sich dafür auch fragen, wer ihre Wettbewerber seien. Aus Sicht des CDU-Politikers sind dies nicht die anderen Parteien, sondern Nichtregierungsorganisationen wie Greenpeace oder die Deutsche Umwelthilfe, die inzwischen eine "wesentlich größere Durchschlagskraft" als etwa die Jusos hätten.

"Dementsprechend müssen wir uns angucken, wie arbeiten die, was können wir von denen lernen", forderte Brinkhaus. "Dazu müssen wir eine Kampagnenfähigkeit entwickeln." Es müssten Themen identifiziert, besetzt, über alle Kommunikationskanäle in die Öffentlichkeit gebracht und dann über mehrere Jahre gespielt werden.

Die JU-Delegierten quittierten Brinkhaus' Rede mit minutenlangem Applaus und reagierten damit deutlich enthusiastischer auf ihn als auf Parteichefin Merkel am Vortag. Der JU-Vorsitzende Paul Ziemiak bedankte sich bei Brinkhaus für eine "saustarke Rede".

Brinkhaus will Einwanderungsgesetz automatisch auslaufen lassen

Brinkhaus hatte sich bei der Wahl des Unionsfraktionschefs überraschend gegen den langjährigen Amtsinhaber und Merkel-Vertrauten Volker Kauder (CDU) durchgesetzt. Brinkhaus ist mit dem Versprechen angetreten, die Arbeitsabläufe in der Fraktion zu erneuern.

In einem Interview machte er deutlich, dass er beim Thema Migration deutliche Akzente setzen will. Es dürften "keine Menschen ins Land gelassen werden, die uns nicht nachhaltig weiterhelfen", sagte Brinkhaus der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Samstag. Er wolle die Arbeitsmigration "von A bis Z" steuern.

Das neue Einwanderungsgesetz solle nach fünf Jahren automatisch auslaufen, sagte Brinkhaus. CDU und CSU wollten "intensiv überprüfen, ob die Regelungen nicht dazu missbraucht werden, um un- oder geringqualifizierte Migranten unter Umgehung des Asylrechts ins Land zu holen".

Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verteidigte die geplante Reform. "Das Gesetz ist ein riesiger gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Fortschritt, den niemand mehr zurückdrehen kann", sagte der SPD-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". "Nach jahrzehntelanger Debatte haben wir es endlich geschafft, dass auch die demokratische Rechte von CDU und CSU zu einem neuen Grundkonsens gefunden hat: Deutschland ist ein Einwanderungsland."