Kauder-Abwahl in Unionsfraktion "Das ist ein Aufstand gegen Merkel"

Die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) hatten vor der Abstimmung eindringlich für Volker Kauder als Chef der Fraktionsgemeinschaft geworben. Es nützte nichts.

Die Abgeordneten von CDU und CSU wählten Ralph Brinkhaus überraschend und mit knapper Mehrheit zum neuen Fraktionsvorsitzenden. In geheimer Abstimmung holte Brinkhaus 125 Stimmen, Kauder bekam 112.

Die ersten Reaktionen im Überblick:

"Das ist ein Aufstand gegen Merkel" "Ich habe mich eingesetzt dafür, dass Volker Kauder Vorsitzender bleiben kann. Das ist eine Stunde der Demokratie und da gibt es auch Niederlagen, da gibt es nichts zu beschönigen." Angela Merkel, Bundeskanzlerin "Ich freue mich riesig über das Wahlergebnis. Morgen sind wir wieder dabei, an der Sache zu arbeiten. Ich freue mich auf die nächste Zeit. Ich habe ganz großen Respekt vor Volker Kauder." Ralph Brinkhaus, neuer CDU/CSU-Fraktionschef "Das ist ein Aufstand gegen Merkel." Thomas Oppermann, SPD, Bundestags-Vizepräsident "Herzlichen Glückwunsch zur Wahl, Ralph Brinkhaus. Danke an Volker Kauder für die Zusammenarbeit." Katrin Göring-Eckardt, Grünen-Fraktionschefin "Herr Kauder war immer ein Assistent von Angela Merkel. Die Kollegen setzen eigene Akzente, finde ich gut." Christian Linder, FDP-Fraktionschef "Ich gratuliere dir ausdrücklich, Ralph. Das ist ein herausforderndes Amt." Volker Kauder habe "einen langen Applaus als Dank erhalten". Alexander Dobrindt, Chef der CSU-Landesgruppe im Bundestag "Herzlichen Glückwunsch an Ralph Brinkhaus zur Wahl als neuer Fraktionsvorsitzender. Danke an Volker Kauder für 13 Jahre an der Spitze." Dorothee Bär, CSU, Staatsministerin für Digitalisierung "Dass es so ausging, war dann doch nicht zu erwarten. Es ist die Uraufgabe der Demokratie, mehrere Personen zur Auswahl zu haben. Das hat die Kollegen und Kolleginnen erfreut." Hans Michelbach, CSU "Es ist ein Zeichen, wie tief zerstritten die Union insgesamt ist und dass ihr im Kern die Ideen ausgegangen sind, dieses Land weiter zu regieren." Anton Hofreiter, Grünen-Fraktionsvorsitzende "Mit dem Durchfallen Volker Kauders zeigt sich der Machtverlust Angela Merkels in der CDU nun deutlich. Die Merkeldämmerung hat endgültig eingesetzt." Alice Weidel, AfD "Brinkhaus ist entgegen dem ausdrücklichen Wunsch von Merkel neuer Fraktionschef der Union. Das ist der Anfang vom Ende Merkels. Ihre Autorität ist massiv beschädigt." Niema Movassat, Die Linke

Thomas Oppermann, Bundestagsvizepräsident und SPD-Abgeordneter im Bundestag, schrieb, die Wahl sei, "ein Aufstand gegen Merkel".

Der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Marco Buschmann, erklärte: Die Bundestagsfraktion von CDU und CSU "entgleitet Merkel".

Dorothee Bär (CSU), Staatsministerin im Kanzleramt für Digitalisierung, schrieb bei Twitter: "Herzlichen Glückwunsch an Ralph Brinkhaus zur Wahl als neuer Fraktionsvorsitzender." Und: "Danke an Volker Kauder für 13 Jahre an der Spitze."

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt stellte ebenfalls eine Gratulation und den Dank an Kauder in den Vordergrund: "Herzlichen Glückwunsch zur Wahl, @rbrinkhaus. Danke an Volker #Kauder für die Zusammenarbeit."

Für die Linke erklärte deren Parlamentarischer Geschäftsführer, Niema Movassat, die Wahl habe die Autorität der Kanzlerin beschädigt. Die Wahl sei "der Anfang vom Ende Merkels". Brinkhaus sei "entgegen dem ausdrücklichen Wunsch von Merkel" neuer Fraktionschef geworden.

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hatte, offenbar erfolglos, bis zuletzt die Wahl Kauders gefordert: "Ich habe ein engstes und vertrauensvolles Verhältnis mit Volker Kauder." Danach erklärte Dobrindt, zwei Abgeordnete hätten ihre Wahlzettel ungültig gemacht. Eigentlich seien Enthaltungen nicht vorgesehen gewesen.