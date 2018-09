Neuer Unionsfraktionschef Brinkhaus befürwortet Kandidatur Merkels für CDU-Vorsitz

Die Abwahl Volker Kauders als Fraktionschef der Union im Bundestag hat Angela Merkel geschwächt. Kauder galt über Jahre als enger Vertrauter der Kanzlerin. Sein Nachfolger Ralph Brinkhaus hat nun aber erneut betont, ebenfalls "voll hinter Angela Merkel" zu stehen. Er spricht sich zudem dafür aus, dass Merkel auf dem CDU-Parteitag Anfang Dezember als Parteichefin kandidiert.

"Ich gehe davon aus, dass sie antritt, und würde das auch befürworten", sagte der Christdemokrat dem Nachrichtenmagazin "Focus". Merkel sei erfolgreich in der Außenpolitik, engagiere sich für Zukunftsthemen und wolle, dass Deutschland vorankomme. "Dafür braucht eine Regierungschefin auch den Rückhalt der Partei", sagte Brinkhaus.

Zuvor hatte er aber im Interview mit SPIEGEL ONLINE aber auch deutlich gemacht, dass die Bundestagsfraktion künftig stärker ein eigenes Profil zeigen wolle.

CDU und CSU hatten am Dienstag Kauder nach 13 Jahren im Amt gestürzt - gegen den Willen Merkels. Brinkhaus gewann mit 125 zu 112 Stimmen überraschend die Kampfabstimmung, zwei Abgeordnete enthielten sich.

Zugleich stellte sich Brinkhaus im "Focus" hinter Forderungen der CSU und des Wirtschaftsflügels der Union, den Solidaritätszuschlag noch in dieser Legislaturperiode ganz abzuschaffen - anders als mit der SPD im Koalitionsvertrag vereinbart. "Ich kann die Forderungen nachvollziehen. Angesichts der vollen Kassen ist eine stärkere Entlastung der Bürger geboten", erklärte Brinkhaus. Darüber müsse man mit dem Koalitionspartner sprechen. Im Koalitionsvertrag haben Union und SPD lediglich vereinbart, dass der Soli ab 2021 für 90 Prozent der Steuerzahler wegfallen soll.

