Reaktionen zum SPD-Mitgliedervotum "Erstmal: Enttäuschung"

463.723 SPD-Mitglieder haben in den vergangenen Tagen über den Eintritt in eine Koalition mit den Unionsparteien CDU und CSU abgestimmt. Um 9.35 Uhr am Sonntagmorgen verkündete SPD-Bundesschatzmeister Dietmar Nietan das Ergebnis:

Mit Ja stimmten 66,02 Prozent, mit Nein 33,98. Das Ergebnis wurde mit Verzögerung bekannt gegeben, eigentlich war die Erklärung für 9 Uhr geplant.

Der kommissarische Parteichef Olaf Scholz dankte den SPD-Mitgliedern und den Helfern, er sagte auch, er habe Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier und Kanzlerin Angela Merkel vorab informiert.

Juso-Chef Kevin Kühnert, der federführend gegen eine neue Koalition mit der Union gekämpft hatte, schrieb auf Twitter, er sei enttäuscht. "Die Kritik an der Groko bleibt. Die SPD muss mehr sein, wie in den letzten Wochen und weniger, wie in den letzten Jahren." Die Jusos würden dafür Sorge tragen.

Sind angetreten, um zu gewinnen. Daher erstmal: Enttäuschung. Kritik an #Groko bleibt. Die SPD muss mehr sein, wie in den letzten Wochen und weniger, wie in den letzten Jahren. Dafür werden wir #Jusos Sorge tragen - kein #SPDerneuern ohne uns. Morgen geht's los. #Mitgliedervotum — Kevin Kühnert (@KuehniKev) March 4, 2018

Der geschäftsführende Bundesfinanzminister und designierte Wirtschaftsminister Peter Altmaier begrüßt die Zustimmung der SPD-Mitglieder. "An die Arbeit jetzt! Deutschland & Europa", schrieb der CDU-Politiker auf Twitter.

An die Arbeit jetzt! Deutschland & Europa: ✌️ — Peter Altmaier (@peteraltmaier) March 4, 2018

"Danke für die leidenschaftliche Debatte der letzten Wochen. Jetzt: Vernünftig regieren und die SPD erneuern.", schrieb SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil auf Twitter. Thomas Oppermann, Bundestags-Vizepräsident schrieb: "66 Prozent für den Koalitionsvertrag: das ist deutlicher als ich erwartet hatte. Unsere Mitglieder haben sich diese Entscheidung nicht einfach gemacht. Ich bin stolz auf die Sozialdemokratische Partei."

"Zwei-Drittel für den Koalitionsvertrag sind ein sehr gutes Ergebnis. Wir übernehmen jetzt Regierungsverantwortung und werden gleichzeitig die SPD neu aufstellen." schrieb Hubertus Heil, Vize-Chef der SPD-Bundestagsfraktion. Burkhard Lischka, SPD-Bundestagsabgeordneter schrieb: "Stolz auf meine Partei. Das war eine Sternstunde innerparteilicher Demokratie, von der sich andere eine Scheibe abschneiden können."

Das Ergebnis ist bindend, wenn mindestens 20 Prozent der Mitglieder abstimmen. Das war bereits nach drei Tagen erreicht. 120 ehrenamtliche Helfer hatten die Stimmzettel in der Nacht zum Sonntag unter notarieller Aufsicht ausgezählt, sie wurden von den Landesverbänden entsandt. Kevin Kühnert hatte am Morgen darum gebeten, das Ergebnis nicht anzuzweifeln: