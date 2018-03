Reaktionen zum SPD-Mitgliedervotum "Ein Seufzer der Erleichterung"

"Jetzt erwarten wir auch von der SPD, dass man sich nicht mit parteiinternen Strömungen beschäftigt, sondern dass man sich in einer Bundesregierung an die Arbeit macht", sagt er in München. "Natürlich überwiegt die Erleichterung", kommentierte er das Ergebnis. "Jetzt können wir gut durchstarten. Wir sind sehr, sehr froh darüber, dass wir zusammen an die Arbeit gehen können."

Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär