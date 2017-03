Reaktion auf Erdogans Nazi-Vergleich "Wir sind nicht doof und auch nicht naiv"

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zieht zunächst keine Konsequenzen aus dem gegen sie persönlich gerichteten Nazi-Vorwurf des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Regierung werde aber nicht zulassen, dass jedes Tabu falle. "Mein Satz, dass die Nazi-Vergleiche von Seiten der Türkei aufhören müssen, gilt. Und zwar ohne wenn und aber", sagte Merkel.

Erdogan hatte - nachdem sich seine Tiraden zuvor gegen deutsche Behörden und Politiker pauschal richteten - Merkel am Sonntag erstmals persönlich "Nazi-Methoden" vorgeworfen. "Du wendest auch gerade Nazi-Methoden an", sagte er an Merkel gerichtet. "Bei wem? Bei meinen türkischen Geschwistern in Deutschland, bei meinen Minister-Geschwistern, bei meinen Abgeordneten-Geschwistern, die dorthin reisen."

Außenamtssprecher Martin Schäfer warnte davor, die Provokationen aus Ankara "mit gleicher Münze" zu beantworten. Je mehr Deutschland "mit aller Heftigkeit" zurückschlage, "umso mehr gehen wir da dieser Taktik des türkischen Präsidenten und der türkischen Regierungspartei auf den Leim".

Schäfer: "Wenn der Bogen überspannt ist, dann ist der Bogen überspannt."

Gleichzeitig machte Schäfer deutlich, dass es im Zusammenhang mit den Beleidigungen aus Ankara auch Grenzen gäbe - und nicht alles folgenlos bleiben müsse. "Wir halten das aus, wenn auch an uns in dieser Weise Kritik geübt wird. Wir sind aber nicht wehrlos. Und wir sind auch nicht doof. Und wir sind auch nicht naiv. Und wenn der Bogen überspannt ist, dann ist der Bogen überspannt. Und dann wird es auch Reaktionen der Bundesregierung darauf geben."

Bereits in der vergangenen Woche hatte die Bundesregierung ihren Ton gegenüber Ankara verschärft (lesen Sie hier eine Analyse dazu). Zum Beispiel erklärte Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU), ein enger Vertrauter der Kanzlerin: Deutschland habe "eine Ehre". Altmaier machte deutlich, dass die Toleranz in Berlin ihre Grenzen hat. Dass die Bundesregierung bisher in Zusammenhang mit den Wahlkampfauftritten türkischer Politiker nicht ihre völkerrechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft habe, sei keine Freikarte für die Zukunft. "Ein Einreiseverbot wäre das letzte Mittel. Das behalten wir uns vor", warnte er explizit.

In der Türkei stimmen die Wähler am 16. April über eine Verfassungsreform ab, die Erdogans Machtbefugnisse erweitern würde. Für das Referendum werben AKP-Politiker auch bei Auftritten in Deutschland. Mehrere solcher Auftritte aber wurden in den vergangenen Wochen von den örtlichen Behörden aus Sicherheitsgründen abgesagt. Daraufhin hatten sich die Spannungen zwischen Ankara und Berlin verschärft.

Nach Einschätzung der CDU-Bundestagsabgeordneten Cemile Giousouf kommen die Nazi-Vorwürfe Erdogans bei vielen Migranten nicht gut an. "Seine bodenlosen Anschuldigungen" beeindruckten die in Deutschland lebenden Türkeistämmigen nicht, sagte die Integrationsbeauftragte der Unionsfraktion.

"Im Gegenteil, viele finden die unverschämten Anfeindungen nur noch peinlich. Sie schaden dem Image der Deutsch-Türken und unserem Zusammenleben", fügte Giousouf hinzu. An die Adresse des türkischen Präsidenten sagte sie: "Wenn Erdogan noch einen Rest Anstand hat, entschuldigt er sich bei unserer Kanzlerin."

