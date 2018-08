Debatte um Staatsbesuch Zu viel der Ehre für Erdogan?

Zuletzt war Recep Tayyip Erdogan 2014 zu Besuch in Berlin, damals noch als Ministerpräsident. Nun kommt er Ende September erstmals als Präsident in die deutsche Hauptstadt. Es wird ein Staatsbesuch samt dem protokollarisch dafür vorgesehenen Empfang durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier - roter Teppich und militärische Ehren inklusive.

Ist das angemessen? Scharfe Kritik gab es schon unmittelbar nach Bekanntwerden der Besuchspläne. Nun steht der Termin fest: der 28. und 29. September. Politiker von Union und FDP reagieren zwar alles andere als euphorisch, warnen aber auch davor, die Visite lautstark infrage zu stellen.

"Wir müssen im Gespräch bleiben, gerade wenn die Meinungen auseinander gehen und Konflikte bestehen", sagte der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dem SPIEGEL. Eine Welt, in der nicht mehr miteinander gesprochen werde, "würde mir Angst machen", so der CDU-Politiker.

CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer warb ebenfalls für einen "offenen und kritischen Austausch". Man müsse aber darauf achten, dass Erdogan den Besuch nicht dazu nutze, die "Loyalitätskonflikte weiter zu schüren, in die er hier lebende Türken, Deutsch-Türken oder Deutsche mit türkischem Migrationshintergrund durch seine Politik bringt."

Merkel will Differenzen ansprechen

Nordrhein-Westfalens Vize-Ministerpräsident und Integrationsminister Joachim Stamp (FDP) sagte dem SPIEGEL, die Aufregung über das Protokoll nutze am Ende nur Erdogan. "Entscheidend ist, dass in den politischen Gesprächen unmissverständlich die Menschenrechtssituation in der Türkei angesprochen wird", mahnte der Liberale.

Auch Kanzlerin Angela Merkel trifft sich in Berlin mit Erdogan. Dabei werden, so versprach es Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Mittwoch, auch die Differenzen angesprochen werden.

Der Besuch Erdogans - zuletzt hatte er sich in der Debatte um den zurückgetretenen deutschen Fußball-Nationalspieler Mesut Özil geäußert und dessen Entscheidung als "national und patriotisch" bezeichnet - kommt in einer angespannten Phase in den deutsch-türkischen Beziehungen. Noch immer sind in der Türkei zahlreiche deutsche Staatsbürger inhaftiert, gibt es Einreise- und Ausreisesperren gegen Deutsche.

Erwartungsgemäß drastisch fiel die Kritik der rechtspopulistischen AfD aus. Parteivize Georg Pazderski erklärte, man dürfe es unter keinen Umständen zulassen, dass "ein muslimischer Semidiktator Unruhe in unserem Land schafft". Erdogan möge sein politisches Pflichtprogramm erfüllen, für eine Kundgebung mit Hass- und Hetzbotschaften dürfe aber kein Platz sein.

Bislang allerdings gibt es noch keine Hinweise darauf, dass Erdogan - wie bei seinen früheren Besuchen als Ministerpräsident - in Deutschland auf einer Veranstaltung zu Anhängern seiner islamischen AKP reden möchte.