Rede in Köln Erdogan kritisiert Deutschlands Umgang mit Özil

Recep Tayyip Erdogan hat eine bessere Integration der Türken in Deutschland gefordert. Die Türkei habe die Integration unterstützt und werde das auch weiterhin tun, sagte der türkische Präsident in seiner Rede zur Eröffnung der großen Ditib-Moschee in Köln. "Wir sehen die Zukunft unserer Brüder hier." Gegen Rassismus müsse aber "gemeinsam Haltung" angenommen werden.

Erdogan kritisierte den Umgang Deutschlands mit dem ehemaligen Fußballnationalspieler Mesut Özil und seinem Nationalmannschaftskollegen Ilkay Gündogan, die nach einem Foto mit Erdogan starker Kritik ausgesetzt waren. "Mesut Özil, der in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, wurde aus der Gemeinschaft verstoßen, weil er ein Foto in England gemacht hat", sagte Erdogan. "Ich konnte es als ihr Präsident schwer ertragen, dass diese jungen Leute, die es bis in die Nationalmannschaft geschafft hatten, ausgestoßen wurden."

Er wolle denen danken, die zu Özil gehalten hätten, sagte Erdogan. Auslöser der Affäre war ein Foto gewesen, auf dem sich Özil und der ebenfalls türkischstämmige Nationalspieler Gündogan im Mai in London zusammen mit Erdogan hatten ablichten lassen. Die Debatte um das Foto und der Umgang des Deutschen Fußball-Bunds mit der Affäre begleiteten den deutschen WM-Auftritt. Der Rücktritt Özils aus der Nationalelf und seine Vorwürfe lösten dann eine Rassismusdebatte aus.

Erdogan: Besuch hat deutsch-türkische Freundschaft vertieft

Am letzten Tag seines Staatsbesuchs in Deutschland zog Erdogan eine positive Bilanz: "Es war ein erfolgreicher Besuch", sagte er in seiner Rede zur Eröffnung der großen Ditib-Moschee in Köln-Ehrenfeld am Samstagnachmittag. Die Reise habe die deutsch-türkische Freundschaft vertieft.

Mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe er "wichtige Themen ehrlich besprochen", unter anderem wirtschaftliche Investitionen und wie man "effektiv gegen Rassismus und Islamophobie ankämpfen" könne.

Der Staatsbesuch war allerdings auch von Irritationen und Eklats begleitet. Zuletzt hatte Erdogan am Freitagabend während des Staatsbanketts Steinmeiers Kritik an seiner Menschenrechtspolitik scharf zurückgewiesen und seinerseits getadelt. In Deutschland seien "Hunderte, Tausende" Terroristen unterwegs, sagte er in seiner Tischrede.

Erdogan kam in seiner Rede auch auf die Bewegung des in den USA lebenden türkischen Predigers Fethullah Gülen zu sprechen. Deren Anhänger dürften "keinen Unterschlupf finden", weder in Europa noch in den USA, sagte Erdogan.

Die türkische Führung macht Gülens Bewegung für den Putschversuch vom Juli 2016 verantwortlich. Insgesamt forderte Erdogan einen "stärkeren Kampf" gegen den Terrorismus in Europa. Zu den Organisationen, die es zu bekämpfen gelte, zählte er auch gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK.

Geplante Großkundgebung wurde von der Stadt Köln untersagt

Gesichert durch einen der größten Einsätze der Kölner Polizei eröffnete Erdogan am Nachmittag die Ditib-Moschee offiziell. Bereits Stunden vor seiner Ankunft hatten Hunderte von Polizisten die Straßen rund um die Moschee abgesperrt und Anwohner ebenso wie Besucher streng kontrolliert. Stadt und Polizei legten einen großen Sicherheitsbereich fest, es fuhren Wasserwerfer und Hundertschaften auf. Die Lage blieb laut Polizei trotz des Andrangs feiernder Türken bis zur Ankunft Erdogans am Nachmittag ruhig. Erdogan-Anhänger zogen fahnenschwingend durch das Viertel an der Moschee.

Die Veranstaltung an der Moschee war kurzfristig umgeplant worden: Wegen erheblicher Sicherheitsbedenken hatte die Stadt am Vorabend eine dort geplante Außenveranstaltung mit Tausenden Besuchern untersagt. Die Ditib hatte auf Facebook zu der Feier eingeladen und mit zahlreichen Besuchern gerechnet. Die Kölner Behörden hatten dafür ein ausreichendes Sicherheitskonzept verlangt, etwa zu Sanitätern und Fluchtmöglichkeiten - nach eigenen Angaben vergeblich.

Die Ditib reagierte mit Unverständnis auf das Verbot. "Mit Bedauern entgegnet Ditib dieser Verfügung und kann die Begründungen nicht nachvollziehen", teilte sie auf Facebook mit.

Neben der Moschee-Eröffnung waren in Köln mehrere Kundgebungen anlässlich des Erdogan-Besuches angemeldet. Bei einer der größten Protestveranstaltungen gegen Erdogan versammelten sich allerdings deutlich weniger Menschen als im Vorhinein vermutet. Statt der erwarteten 10.000 Teilnehmer kamen Schätzungen zufolge rund 2000 Menschen zusammen. Die Polizei hielt sich mit Angaben zu den Teilnehmerzahlen zurück. Unter dem Titel "Erdogan not welcome" hatten kurdische und linke Erdogan-Gegner zum Protest am Rheinufer aufgerufen.

Frühstück mit Merkel, Treffen mit Laschet

Vor dem Abflug nach Köln war Erdogan am letzten Tag seines Staatsbesuchs in Deutschland erneut mit Bundeskanzlerin Merkel zusammengekommen. Nach Angaben eines Regierungssprechers diente das Arbeitsfrühstück "einem vertieften Gespräch über das deutsch-türkische Verhältnis, die innenpolitische Lage in der der Türkei und die gemeinsamen Interessen im Kampf gegen den Terrorismus". Details wurden nicht bekannt.

Nach dem Gespräch mit Merkel reiste Erdogan nach Köln weiter, wo er zunächst den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) traf. Das Gespräch von Laschet und Erdogan war kurzfristig in ein Gebäude der Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums am Kölner Flughafen verlegt worden. Ursprünglich hatte es auf Schloss Wahn stattfinden sollen - das hatten die Schlossbesitzer aber aus politischer Überzeugung gegen Erdogan abgelehnt.