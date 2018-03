Wegen brütender Vögel Rechtsrock-Konzert in Themar verboten

Anfang Juni sollte es wieder soweit sein: Skinheads und Neonazis wollten in dem beschaulichen thüringischen Themar ein Rechtsrock-Konzert veranstalten. Aber daraus wird nun nichts. Der Gig wurde verboten.

Als Grund nannte das Landratsamt in Hildburghausen am Montag die Brut und Aufzucht streng geschützter Vögel am Veranstaltungsort.

Die von einem Antragsteller aus Berlin angemeldete Versammlung sollte auf demselben Gelände stattfinden wie mehrere große Open-Air-Konzerte im vergangenen Jahr, sagte Landrat Thomas Müller (CDU). Zu dieser Zeit brüteten dort jedoch noch mehrere streng geschützte Vogelarten, die auch bei der Aufzucht der Jungen erheblich gestört würden.

Die Zahl rechtsextremer Konzerte nimmt seit Jahren zu - und ist so hoch wie seit 2005 nicht mehr. (Hier lesen Sie eine Übersicht) Besonders Themar gilt als Hochburg des Rechtsrock im Osten. Im Juli vergangenen Jahres kamen rund 7000 Neonazis zum Konzert "Rock gegen Überfremdung".

Im Video: Interview mit Katharina König-Preuss