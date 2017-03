Wahlkampfveranstaltung Hannover sagt Auftritt von AKP-Vize ab

Die Stadt Hannover hat den Auftritt eines Vizechefs der türkischen Regierungspartei AKP an diesem Freitag abgesagt. Die Zusage zur Vermietung eines Saals sei zurückgezogen worden, teilte die Stadt auf einer Pressekonferenz mit.

Mehmet Mehdi Eker wollte eigentlich am Freitagabend in einem städtischen Freizeitheim in Hannover für die umstrittene türkische Verfassungsreform werben. Er sei Gast einer Informationsveranstaltung der AKP-nahen Union Europäisch-Türkischer Demokraten (UETD), sagte deren Generalsekretär Bülent Bilgi.

Auch ein für Sonntag in Bremerhaven geplanter Auftritt einer türkischen AKP-Abgeordneten wurde abgesagt. Die Entscheidung ging allerdings nicht von den Behörden, sondern der Vermieterin des Veranstaltungsorts aus. "Das ist eine sehr erfreuliche Mitteilung", sagte Oberbürgermeister Melf Grantz.

Derartige Wahlkampfveranstaltungen der Türkei hätten in Bremerhaven nichts zu suchen, so der SPD-Politiker. Auch die Parlamentarierin Sema Kirci sollte auf Einladung des UETD in Bremerhaven für die Verfassungsreform werben.