Flugbereitschaft der Bundesregierung Maas verpasst Termin bei Uno wegen Flugzeugpanne

Gerade ist der Regierungsflieger Konrad Adenauer von einer aufwendigen Reparatur zurück, schon hat das Flugzeug wieder eine Panne. Nach dem ersten Dienstflug wurde in New York ein Reifenschaden festgestellt.

Der Airbus mit Außenminister Heiko Maas an Bord war am frühen Morgen in Berlin losgeflogen. Bei der Landung platzte dem Flugzeug ein Reifen. Es musste stehen bleiben und auf ein Abschleppfahrzeug warten, um zur Parkposition zu gelangen.

Es war eine kleine Panne, die nicht ungewöhnlich ist. Maas nahm es gelassen. Er müsse wohl bald mal den Sicherheitsrat mit den Problemen befassen, scherzte er vor Journalisten. Ausgerechnet Maas war vor dem Abflug in Berlin das jüngste Opfer der Pannenserie der Bundeswehr-Flugbereitschaft geworden. Er blieb im Februar zum Abschluss einer Afrika-Reise in der malischen Hauptstadt Bamako liegen und musste 20 Stunden auf einen Ersatzflieger warten.

Durch die kleine Panne in New York verpasste Maas nun seinen ersten Termin bei den Vereinten Nationen. Ein gemeinsamer Auftritt mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian musste verschoben werden. Auch am Auftakt einer Beratung des Uno-Sicherheitsrats und weiterer Akteure über den Schutz humanitärer Helfer konnte Maas nicht teilnehmen. Nach 90 Minuten durfte der Außenminister das Flugzeug schließlich verlassen.

Nach den Regularien des Flughafens John F. Kennedy in New York dürfen Maschinen mit geplatztem Reifen nicht selbstständig in die Parkposition fahren. Maas stieg letztlich auf dem Flugfeld aus, bevor die Parkposition erreicht wurde.

In den vergangenen Monaten hatte es immer wieder Probleme mit den Flugzeugen der Bundeswehr-Flugbereitschaft gegeben. Im November musste ein Flug von Bundeskanzlerin Angela Merkel und Vizekanzler Olaf Scholz abgebrochen werden, danach blieben die Flieger der sogenannten Weißen Flotte der Bundeswehr auch noch bei Auslandsreisen anderer Bundesminister liegen.

Merkel musste im Dezember bei ihrer Reise zum G20-Gipfel in Buenos Aires umkehren und auf eine Linienmaschine umsteigen. Sie traf erst mit großer Verspätung bei dem Treffen der Staats- und Regierungschefs in Argentinien ein. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier saß Ende Januar vorübergehend in Äthiopien fest.

Wegen der wiederholten Pannen der Flugbereitschaft müssen die meisten Minister aus dem Bundeskabinett ihre Diensttermine seither mit normalen Linienflügen absolvieren.