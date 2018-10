Gesetzliche Rentenkasse 1,5 Millionen deutsche Rentenempfänger leben im Ausland

Rentner mit Altersbezügen aus der gesetzlichen Rentenkasse leben zunehmend häufig im Ausland. Ihre Zahl sei seit dem Jahr 2000 von 1,1 auf 1,5 Millionen gestiegen, berichtet die "Saarbrücker Zeitung" unter Berufung auf eine aktuelle Datenübersicht der Deutschen Rentenversicherung Bund.

Etwa jede siebte Rente (14 Prozent), die ins Ausland überwiesen wird, wird demnach an Deutsche ausgezahlt. Mit gut 26.000 Renten habe die Schweiz den höchsten Anteil. Es folgten die USA und Österreich mit jeweils rund 24.300 Rentenzahlungen.

Zum größten Teil beruhe der Anstieg der Rentenzahlungen ins Ausland jedoch auf der Zuwanderung von Arbeitnehmern vor allem aus Italien, Spanien, Griechenland, dem ehemaligen Jugoslawien und der Türkei in den Sechziger,- und Siebzigerjahren, schreibt die Zeitung unter Berufung auf einen Sprecher der Rentenversicherung. Den mittlerweile nicht mehr in Deutschland lebenden ehemaligen Gastarbeitern werde die Rente in ihr Heimatland überwiesen.