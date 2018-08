Koalitionsrunde Union und SPD stehen vor Renteneinigung

Nach der Koalitionsrunde zwischen den Parteispitzen der Union und der SPD zeichnet sich eine Einigung im Streit um ein umfassendes Rentenpaket ab. Schon am Mittwoch könnte es im Kabinett beschlossen werden. Das wurde dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) aus Regierungskreisen bestätigt. Auch der Deutschen Presse-Agentur liegen entsprechende Informationen aus Teilnehmerkreisen vor.

Zur Verständigung soll es am Dienstagabend nach einem Gespräch von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles gekommen sein. Später sollen auch Vizekanzler Olaf Scholz (SPD), CSU-Chef Horst Seehofer, Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt an den Beratungen teilgenommen haben. Schon am Samstag hatte es ein Treffen zwischen Merkel, Scholz und Seehofer gegeben.

Dem Vernehmen nach soll das aktuelle Rentenniveau von 48 Prozent bis 2025 stabilisiert werden. Der Beitragssatz, der aktuell bei 18,6 Prozent liegt, soll nicht über 20 Prozent steigen. Diskussionen soll es innerhalb der Großen Koalition weiterhin über die von Scholz geforderten längeren Rentengarantien bis 2040 geben.

Wie das RND berichtet, sieht die Einigung bei der Mütterrente vor, dass es für alle vor 1992 geborenen Kinder einen zusätzlichen halben Rentenpunkt geben soll. Bislang war ein zusätzlicher Rentenpunkt für Männer und Frauen mit mindestens drei Kindern vorgesehen, die vor 1992 zur Welt gekommen sind.

Das Rentenpaket war von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ausgearbeitet und Mitte Juli vorgestellt worden. Heils Vorschläge waren unter anderem vom arbeitgebernahen Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) kritisiert worden und hatten zu einem wochenlangen Streit innerhalb der Großen Koalition geführt, der nun beigelegt zu sein scheint.