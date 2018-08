Altersvorsorge Spitzentreffen im Rentenstreit bleibt ergebnislos 

Die Spitzen der großen Koalition haben am Samstag stundenlang über Streitfragen in der Renten- und Arbeitsmarktpolitik beraten. Ergebnisse waren nach dem Treffen von Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel, CSU-Chef Horst Seehofer sowie Vizekanzler und Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) in Berlin aber offenbar nicht zu verkünden. Das geht nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Koalitionskreisen hervor.

Das Gespräch der drei schwarz-roten Spitzenpolitiker sei allerdings ursprünglich schon als eine Art Vorsondierung angelegt gewesen, heißt es. Nach Angaben der dpa soll es in der Runde auch Streit gegeben haben, Details wurden zunächst nicht bekannt.

Aus den Kreisen hieß es weiter, Merkel werde sich am Dienstagabend mit SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles zu einem Abendessen treffen. Daran werde sich wohl in absehbarer Zeit ein Koalitionsgipfel anschließen. Das Gespräch am Samstagabend sei lange geplant gewesen und schon einmal verschoben worden.

Die drei Teilnehmer des Treffens planen für den Sonntag jeweils getrennte öffentliche Auftritte. Der Finanzminister stellt sich am frühen Nachmittag beim Tag der offenen Tür der Bundespressekonferenz den Fragen der Bürger. Merkel und Seehofer werden zu Sommerinterviews von ARD und ZDF erwartet, die am Abend ausgestrahlt werden sollen.

Die SPD hält der Union die Blockade eines geplanten Rentenpakets vor, die Union weist dies zurück. Die Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) sehen Verbesserungen in der Mütterrente und für Erwerbsminderungsrentner vor, eine Entlastung von Geringverdienern bei Sozialbeiträgen und eine Stabilisierung des Rentenniveaus und der Beitragssätze bis 2025. (Ein Interview mit Minister Heil lesen Sie hier.)

Schneider: Geduld der SPD am Ende

In der "Bild am Sonntag" erneuerte der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Carsten Schneider, den Vorwurf an die Koalitionspartner. Die Verweigerungshaltung der Union sei unverantwortlich, so Schneider. "Die SPD-Fraktion wird bei der Rente keine weiteren Zugeständnisse mehr machen." Das Rentenniveau zu stabilisieren, sei eine zentrale Aufgabe der Politik. "Wir erwarten eine umgehende Zustimmung im Kabinett zum Rentenpaket." Die Geduld der SPD-Fraktion sei aufgebraucht, erklärte Schneider.

Seehofer hatte sich vor dem Treffen am Samstagabend im Kanzleramt zuversichtlich gezeigt, dass die große Koalition nach dem erbitterten Streit zwischen CDU und CSU um Zurückweisungen von Migranten an der Grenze ein Signal der Handlungsfähigkeit setzen kann. Zwar seien die Probleme riesig, gerade was die Zukunft der Rente angehe. Vielleicht werde man nicht alle Probleme sofort lösen, "aber ich glaube, wir werden wesentliche Schritte vorankommen", sagte er.

Der SPIEGEL hatte am Freitag unter Berufung auf Ministeriumskreise berichtet, Scholz sei bereit, für die Stabilisierung des Rentenniveaus bis 2040 die Beiträge zur Alterssicherung und die Steuern "kräftig" zu erhöhen und den Abbau des Solidaritätszuschlag zu erwirken. Ein höheres Renteneintrittsalter lehne der Minister dagegen ab. Das Bundesfinanzministerium wies diesen Bericht daraufhin in Teilen zurück. "Es gibt keine Berechnungen zu den Überlegungen des Ministers und auch keine Pläne, den Abbau des Solidaritätszuschlags zu kippen", sagte ein Scholz-Sprecher.