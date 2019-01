Drohbriefe zur Ostsee-Pipeline Scharfe Kritik an US-Botschafter Grenell

Im Streit um die Ostseepipeline Nord Stream 2 setzen die USA deutsche Unternehmen immer stärker unter Druck. Nachdem er bereits Ende Dezember mit Sanktionen gedroht hatte, schrieb der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, nun mehreren an dem Projekt beteiligten Konzernen einen Brief. "Wir betonen weiterhin, dass sich Firmen, die sich im russischen Energieexport-Sektor engagieren, an etwas beteiligen, das mit einem erheblichen Sanktionsrisiko verbunden ist", zitierte die "Bild am Sonntag" aus dem Schreiben.

Der Brief wurde vom "Handelsblatt" inzwischen im englischsprachigen Original veröffentlicht, er trägt Stempel und Unterschrift des Botschafters. Weiter heißt es darin: "Im Ergebnis untergraben Firmen, die den Bau beider Pipelines unterstützen, aktiv die Sicherheit der Ukraine und Europas." Zu den Empfängern zählen laut "Handelsblatt" BASF-Chef Martin Brudermüller in Ludwigshafen und die Führung des Energiekonzerns Uniper in Düsseldorf.

Nord Stream 2 soll Gas direkt von Russland über die Ostsee nach Deutschland transportieren. Mehrere deutsche Unternehmen sind an der Pipeline beteiligt. Der Bau der 1200 Kilometer langen Trasse hat unter anderem in Deutschland bereits begonnen, obwohl der endgültige Verlauf noch nicht feststeht.

Die USA und die Ukraine, aber auch einige östliche EU-Staaten wie Polen wollen das Projekt stoppen. Sie argumentieren mit der Bedrohung, die von Russland ausgehe. Für die Ukraine und andere osteuropäische Länder sind Transitgebühren für russisches Gas zudem eine wichtige Einnahmequelle.

"Statthalter eines Imperators", "hoher Kommissar"?

Grenell warnte die Unternehmen in seinem Schreiben, die EU mache sich in der Energiesicherheit von Russland abhängig. Firmen müssten sich klar machen, welche Gefahr das Projekt für die europäische Energiesicherheit darstelle, und welche Reputationsverluste und Sanktionen damit verbunden wären.

Bei der Projektgesellschaft Nord Stream 2 ist der russische Konzern Gazprom formal einziger Anteilseigner. Die Gesellschaft hat Finanzierungsvereinbarungen unterzeichnet mit den deutschen Konzernen Wintershall (eine BASF-Tochter) und Uniper sowie der niederländisch-britischen Shell, Engie (einst GDF Suez) aus Frankreich und OMV aus Österreich.

Außenminister Heiko Maas hatte die schärfer werdende Kritik der US-Regierung bereits in der vergangenen Woche zurückgewiesen. Deutschland nehme die Warnungen ernst. Aber: "Fragen der europäischen Energiepolitik müssen in Europa entschieden werden, nicht in den USA", erklärte der SPD-Politiker.

Der stellvertretende Vorsitzende der Linksfraktion im Bundestag, Fabio De Masi, forderte die Bundesregierung nun auf, Grenell einzubestellen. "Der US-Botschafter hat offenbar den Eindruck gewonnen, er sei der Statthalter eines Imperators aus Washington in Deutschland", kritisierte der Bundestagsabgeordnete am Sonntag. Extraterritoriale Sanktionen gegen deutsche Unternehmen seien völkerrechtswidrig.

Der stellvertretende SPD-Vorsitzende Ralf Stegner fragte, offenbar in Anspielung auf das Besatzungsstatut der Nachkriegsjahre, auf Twitter: "Ob Mister Grenell weiß, dass die Zeit der Hohen Kommissare in Deutschland vorbei ist?"

Für Jürgen Hardt, den außenpolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, sind die Drohungen an deutsche Unternehmen "eine neue und unakzeptable einseitige Verschärfung des Tons im transatlantischen Verhältnis". Die Bundesregierung solle dagegen protestieren.

Die Briefe verschickte Grenell nach Recherchen der "Bild am Sonntag" wohl in Abstimmung mit verschiedenen US-Behörden an mehrere deutsche Konzerne. Im Auswärtigen Amt stießen die Briefe demnach auf Unverständnis, Grenells Vorgehen entspreche nicht den diplomatischen Gepflogenheiten. Der Fall werde untersucht, angestrebt würden direkte Gespräche in Washington. Auf Anfrage der Unternehmen, die sich erkundigten, wie sie auf den Brief reagieren sollten, riet das Auswärtige Amt laut "Handelsblatt", nicht zu antworten.

Ein Sprecher Grenells sagte "Bild am Sonntag", der Brief sei nicht als Drohung aufzufassen, "sondern als klare Botschaft der US-Politik". Den Vorwurf der Erpressung wiesen die US-Diplomaten in Berlin zurück: "Das einzige, was man in dieser Situation als Erpressung bezeichnen könnte, wäre der Einfluss des Kreml auf die zukünftige Gasversorgung", sagte der Botschaftssprecher.