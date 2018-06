US-Botschafter in Deutschland Grenell gibt sich zerknirscht

"Ich möchte andere Konservative in Europa, andere Anführer, definitiv stärken." - Mit diesem Satz in einem Interview mit dem ultrarechten Portal Breitbart hatte der neue US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt. In dem Gespräch hatte er auch angekündigt, sich in politische Angelegenheiten Europas einmischen zu wollen.

Nun relativiert Grenell seine Aussage: "Ich bedaure die Tatsache, dass meine Worte falsch interpretiert wurden", sagte der Botschafter dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). "Um es klarzustellen: Ich habe nicht die Absicht, mich in politische Angelegenheiten aktiv einzumischen." Der Diplomat sagte weiter: "Ich sehe mich verpflichtet, mit allen Regierungen und allen politischen Parteien zusammenzuarbeiten, um die transatlantischen Beziehungen zu stärken."

Grenell reagiert damit auf heftige Kritik aus Deutschland und den USA. Das Auswärtige Amt in Berlin hatte die US-Seite um Aufklärung über die Äußerungen des Botschafters gebeten. "Botschafter haben ein Recht, ihre Meinung zu äußern", sagte die US-Außenministeriumssprecherin Heather Nauert daraufhin.

Der frühere SPD-Chef Martin Schulz warf Grenell vor, er benehme sich "wie ein rechtsextremer Kolonialoffizier". Linke-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht forderte die sofortige Ausweisung des Botschafters.

Nach einem Treffen mit Außenminister Heiko Maas in Berlin hieß es am Mittwoch aus deutschen Regierungskreisen, Grenell habe erklärt, er wolle "nicht als Parteigänger rechtsgerichteter Kräfte in Deutschland wahrgenommen werden". Außerdem wolle der Botschafter auch atmosphärisch dafür sorgen, dass "eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den deutschen Partnern" möglich werde.

Grenell äußerte sich gegenüber dem RND auch zu seinem Treffen mit Gesundheitsminister Jens Spahn. "Wir kennen uns seit Kurzem und sind gute Freunde - mehr nicht. Ich mag ihn sehr", sagte der US-Botschafter. Daniel Funke, Ehemann von Jens Spahn und Leiter des "Bunte"-Hauptstadtbüros, hatte in der vergangenen Woche eine sehr wohlwollende Homestory über Grenell und seinen Partner Matt Lashey veröffentlicht. Dass Funke und der Botschafter befreundet sind, erwähnte das Blatt nicht.

Im Video: Abgeordnete senden eine SMS an Richard Grenell