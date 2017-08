+++ Der Morgen live +++ Richter fährt beschlagnahmte Luxusautos - acht Jahre Haft

Herzlich willkommen beiBis 9 Uhr begleitet Sie heute Michael Kröger beim Start in den Tag.Die wichtigsten politischen Themen des Tages finden Sie kompakt in unserem Briefing DIE LAGE

Foto: Imago Die Mehrheit der Deutschen erhofft sich von künstlicher Intelligenz in Zukunft vor allem Hilfe bei der Organisation des Alltags. Bei einer Umfrage der Unternehmensberatung PwC zeigten sich rund drei Viertel der Befragen optimistisch, dass durch intelligente Software oder lernfähige Roboter das tägliche Leben besser organisiert werden und so Zeit für wichtigere Dinge gewonnen werden könnte.



Ganz oben auf der Wunschliste steht denn auch ein smarter Putzroboter (58 Prozent). Auf Platz zwei rangiert ein Helfer für körperlich schwere Aufgaben bei der Arbeit (51 Prozent). Ein selbstfahrendes Auto erscheint den meisten Befragten dagegen deutlich weniger dringlich. Es steht lediglich auf der Wunschliste von knapp einem Drittel der Befragten.

Ein Passagier hat auch dann einen Anspruch auf eine Entschädigung, wenn er einen erheblich verspäteten Flug nicht mehr antritt. Das entschied das Amtsgericht Hamburg (Aktenzeichen: 12 C 328/15), wie die Deutsche Gesellschaft für Reiserecht in der Zeitschrift "ReiseRecht aktuell" berichtet.



In dem verhandelten Fall ging es um einen Flug von Amsterdam nach Hamburg. Dieser wurde auf den Folgetag verschoben. Der betroffene Passagier nahm den Flug nicht mehr wahr. Er musste aus beruflichen Gründen früher in Hamburg sein. Von der Airline verlangte er eine Entschädigung von 250 Euro. Die Fluggesellschaft wollte nicht zahlen - der Mann habe den verspäteten Flug ja nicht angetreten.



Das musste er allerdings auch nicht, so das Gericht. Die Zahlung diene dem Ausgleich verspätungsbedingter Unannehmlichkeiten. Diese entstünden auch, wenn schon vor dem Abflug klar sei, dass sich der Flieger um mehr als drei Stunden verspäten wird. Das gilt unabhängig davon, ob ein Passagier noch mitfliegt oder nicht.

Ein 37 Jahre alter Bauarbeiter ist am Niederrhein von einem acht Meter hohen Hausdach gestürzt und gestorben. Der Mann war gestern Abend bei Arbeiten an dem Dach des Einfamilienhauses in Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) aus unklarer Ursache zusammengebrochen, wie die Polizei mitteilte. Kollegen versuchten demnach noch, ihn zu greifen. Sie konnten ihn jedoch nicht mehr festhalten, der Mann fiel in die Tiefe. Beim Aufprall auf dem Pflaster zog er sich schwerste Kopfverletzungen zu. Rettungskräfte konnten ihn zunächst wiederbeleben und brachten ihn in ein Krankenhaus nach Krefeld. Dort starb er wenig später.

Im Streit um die Einwanderungspolitik von US-Präsident Donald Trump hat die Stadt Chicago Klage gegen die Bundesregierung eingereicht. Das teilte Bürgermeister Rahm Emanuel gestern mit. Er will sich damit gegen die Kürzung von Bundesmitteln wehren, die Washington den Städten angedroht hat, die im Kampf gegen illegale Einwanderung nicht kooperieren. Es ist die erste Klage dieser Art. Einwandererfreundliche Städte wie Chicago, New York oder Los Angeles - "Sanctuary Cities" (etwa: Zufluchtsorte) - weigern sich, mit den Bundesbehörden zusammenzuarbeiten, um illegale Einwanderer zu finden und festzunehmen.

Als Konsequenz aus der Dieselaffäre spricht sich FDP-Vize Wolfgang Kubicki für den Ausstieg Niedersachsens als Anteilseigner des VW-Konzerns aus. "Es macht aus meiner Sicht grundsätzlich keinen Sinn, dass der Staat sich an Wirtschaftsunternehmen beteiligt, die im Wettbewerb stehen", sagte Kubicki der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post".



Auch in seinem Bundesland habe es in der Vergangenheit ähnliche Probleme gegeben, sagte der Vorsitzende der FDP-Fraktion im Kieler Landtag: "In Schleswig-Holstein zahlen gerade die Steuerzahler mit Milliardenbeiträgen ein unheiliges Zusammenspiel der HSH Nordbank und der Politik." Die Landesbank war 2008 in den Strudel der Finanzkrise geraten und musste von den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein gerettet werden.

Es war nicht eben das beste Beispiel, das ein Richter in Rio de Janeiro abgegeben hat. Flavio Roberto Souza hatte mehrere Luxusautos des einst reichsten Brasilianers Eike Batista, die er beschlagnahmt hatte, für sein privates Vergnügen genutzt. Wie das Online-Portal "O Globo" berichtete, war er 2015 des Amtes enthoben worden, nachdem er dabei erwischt worden war, wie er mit einem von der Justiz beschlagnahmten Porsche Cayenne Batistas privat durch Rio fuhr. Einen weiteren Luxuswagen fanden Ermittler in der Garage des Richters, zudem fand man ein Klavier des Unternehmers und mehrere Uhren von Rolex und Bulgari in seiner Wohnung.

Der Amtsmissbrauch kommt Souza jetzt teuer zu stehen. Der Bundesgerichtshof in Rio de Janeiro verurteilte ihn zu acht Jahren Gefängnis, Der Deutsch-Brasilianer Batista war 2012 mit einem Vermögen von 30 Milliarden US-Dollar laut der Forbes-Liste noch der siebtreichste Mensch der Welt. Er hatte mit Investments im Rohstoffsektor und Infrastrukturbereich über die Holding EBX viel Geld verdient. Strategische Fehler, der Ölpreisverfall, gefallene Aktienkurse und die diversen Strafverfahren ließen dann den Reichtum des heute 60-Jährigen dramatisch schmelzen. Gegen Batista laufen auch mehrere Korruptionsverfahren.

Guten Morgen verehrte Leserinnen und Leser, ich begrüße Sie zum "Morgen" aus Berlin. Die Stadt liegt immer noch im Feriendämmerzustand - und wahrscheinlich niemand, der derzeit arbeitet, will diese Ruhe missen. Auf Reisen gehen kann man auch, wenn der Rummel wieder losgeht . . .