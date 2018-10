"CSU-Alleinherrschaft" Grünen-Chef Habeck entschuldigt sich

"Endlich gibt es wieder Demokratie in Bayern", erklärte Grünen-Chef Robert Habeck in einem Video bei Twitter. Angesichts der schlechten Umfragewerte der CSU sagte er ein Ende der Alleinherrschaft der Partei und ein Comeback der Demokratie in Bayern voraus - und erntete viel Kritik, denn auch die CSU-Alleinregierung wurde demokratisch gewählt.

Ich habe gestern dieses Video gepostet. Zwischen zwei gehetzten Terminen schnell aufgenommen. Dabei habe ich lasch formuliert. Und die Kritik daran nehm ich an. Das war im Wahlkampffieber einer zu viel. Sorry dafür! Also morgen wählen gehen für eine lebendige, frische Demokratie! https://t.co/Lo592eDeOY — RobertHabeck (@RobertHabeck) 13. Oktober 2018

