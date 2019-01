Robert Habeck Grünen-Chef schaltet Accounts bei Twitter und Facebook ab

Robert Habeck, Co-Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, will seine Seiten auf Facebook und Twitter stilllegen. Das gab der Politiker am Montag auf seinem persönlichen Blog bekannt.

Habeck begründet die Entscheidung mit Fehlern, die er selbst auf den Social-Media-Kanälen gemacht hatte. Außerdem war Habeck einer der Politiker, die von Datendiebstahl und der Veröffentlichung privater Daten durch Hacker im vergangenen Jahr betroffen waren.

Twitter/ @RobertHabeck Robert Habeck auf Twitter

Habeck schrieb, er ärgere sich über persönliche Fehler in der politischen Kommunikation. In einem Wahlkampfvideo zur Bayernwahl hatte Habeck erklärt, mit dem Verlust der absoluten Mehrheit für die CSU ziehe in Bayern die Demokratie wieder ein.

Am Wochenende erschien auf der Seite der Grünen in Thüringen ein Video, in dem Habeck versprach, bei den Wahlen im Oktober 2019 solle das Land "demokratischer" werden. Auch dafür gab es Kritik, das Video wurde gelöscht. Im Gespräch mit dem Radiosender Bayern2 sagte Habeck, er habe die ganze Nacht darüber nachgedacht. Er könne nicht abstreiten, "dass das super bescheuert war, was ich da gesagt habe".

Habeck: "Kann sein, dass das ein politischer Fehler ist"

Er habe den gleichen Fehler zwei Mal gemacht und das müsse Konsequenzen haben. "Und meine ist, dass ich meine Accounts lösche." Weil außerdem "der Datenklau", der persönlichste Gespräche zwischen seiner Familie und ihm "auf alle Rechner der deutschen Tageszeitungen und jede Menge rechter Medien" gebracht habe, lösche er auch seine Facebook-Präsenz. Auch den Twitter-Account werde er "abschalten".

Ende 2018 waren via Twitter die persönlichen Daten und teils private Kommunikation von Hunderten Politikern, Journalisten und Prominenten veröffentlicht worden. Der Datendiebstahl war erst Anfang Januar publik geworden, betroffen waren Politiker fast aller Parteien, nur die rechtspopulistische AfD war offenbar nicht im Visier der illegalen Aktion.

Facebook/ @habeckrobert Robert Habeck auf Facebook

Für einen Politiker ist es ein drastischer Schritt, sich von den Verbreitungskanälen abzuwenden. Habeck selbst schreibt dazu: "Kann sein, dass das ein politischer Fehler ist, weil ich mich der Reichweite und der direkten Kommunikation mit doch ziemlich vielen Menschen beraube."