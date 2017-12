Özdemir-Nachfolger Habeck will Grünen-Chef werden

Grünen-Chef Cem Özdemir hatte ihn bereits weit oben auf der Liste seiner Nachfolge-Kandidaten gesehen. Nun hat sich Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck selbst geäußert. Er wolle Parteivorsitzender der Grünen werden und Özdemir ablösen. "Ich werde mich auf der Bundesdelegiertenkonferenz im Januar um dieses Amt bewerben", sagte Habeck der "taz".

Dafür will er auch sein Ministeramt aufgeben. "Die Entscheidung ist mir extrem schwer gefallen, weil ich viele Dinge gegeneinander abwägen musste", sagte der Grünen-Politiker. "Jetzt ist für mich der Moment gekommen, um zu sagen: Ich möchte gerne Bundesvorsitzender meiner Partei werden."

Der 48-Jährige werde sich beim Bundesparteitag im Januar zur Wahl stellen und sein Amt als Umwelt- und Agrarminister in Schleswig-Holstein nach einer Übergangszeit aufgeben, wenn er gewählt werde. Diese müsse "Pi mal Daumen ein Jahr" lang sein, sagte er der "taz".

Özdemir hatte Habeck schon Ende November auch als möglichen Kandidaten für die neue Grünen-Spitze bezeichnet, nachdem er seine Pläne für den Rückzug von der Parteispitze nach neun Jahren bekräftigt hatte. Habeck hatte sich bereits als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl beworben und in einer Urwahl nur knapp gegen Özdemir verloren.

Die Grünen wählen in sieben Wochen ihre Doppelspitze neu. Özdemirs Amtskollegin Simone Peter vom linken Flügel will nochmals antreten. Normalerweise teilen sich eine Frau und ein Mann den Vorsitz, die beide Flügel repräsentieren.

Allerdings hatte vor Habeck auch schon eine Frau vom Realo-Flügel erklärt, die Grünen künftig anführen zu wollen: Annalena Baerbock. Auch sie will sich Ende Januar beim Bundesparteitag zur Wahl stellen. Das kündigte die 36-jährige Bundestagsabgeordnete, die auch Teil des Jamaika-Sondierungsteams der Grünen war, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur an.

Habecks Wahl gilt als wahrscheinlich, wenn er antritt. Davon aber will Baerbock ihre Kandidatur nicht abhängig machen. "Im Bundestag kann man rechts der Mitte die Frauen mittlerweile an ein paar Händen abzählen", sagte sie der dpa nach einem Parteitag der Hamburger Grünen, auf dem sie am Samstag als Gastrednerin gesprochen hatte. "Ich fände es fatal, wenn in einer solchen Situation nun auch noch von uns Grünen der Eindruck entstünde, es drehe sich alles um die Männer, und wenn die sich entschieden haben, kommt die Frau an Mr X' Seite."