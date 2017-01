Altbundespräsident Roman Herzog ist tot

Der frühere Bundespräsident Roman Herzog ist im Alter von 82 Jahren nach schwerer Krankheit gestorben. Er war von 1994 bis 1999 Staatsoberhaupt und damit der siebte Präsident der Bundesrepublik Deutschland.

Bundespräsident Joachim Gauck würdigte Herzog bereits in einem Kondolenzschreiben, das an dessen Witwe Alexandra Freifrau von Berlichingen gerichtet war. Die Nachricht vom Tod Herzogs erfülle ihn mit "tiefer Trauer", so Gauck. "Er war eine markante Persönlichkeit, die das Selbstverständnis Deutschlands und das Miteinander in unserer Gesellschaft geprägt und gestaltet hat. Mit Sachverstand, Klugheit und großer Lebenserfahrung trat er für unser Land und seine freiheitliche Verfassung ein."

Gauck wird im Laufe des Tages noch vor Kameras und Mikrofone treten, um den siebten Bundespräsidenten erneut zu würdigen. Ein Staatsakt für das verstorbene frühere Staatsoberhaupt ist dem Vernehmen nach ebenfalls geplant.

Der promovierte Jurist Herzog trat 1970 in die CDU ein und engagierte sich zunächst als Landespolitiker. Von 1983 bis 1994 war er Bundesverfassungsrichter.

1994 trat er das Amt des Bundespräsidenten für fünf Jahre an. Als Schlüsselrede von Herzog in dieser Zeit gilt seine "Ruck-Rede". Am 26. April 1997 forderte er in Berlin: "Durch Deutschland muss ein Ruck gehen", um das verbreitete Gefühl der Lähmung und Stagnation zu überwinden. "Wir müssen Abschied nehmen von liebgewordenen Besitzständen", sagte er damals. "Alle sind angesprochen, alle müssen Opfer bringen, alle müssen mitmachen." Nachzulesen ist die Rede hier.

