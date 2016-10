Union vs. Rot-Rot-Grün Zurück zur roten Socke

Ganz unverbindlich haben etwa hundert Vertreter von SPD, Linken und Grünen über die Chancen von Rot-Rot-Grün auf Bundesebene geplaudert. Man verstand sich, kurz schaute am Dienstagabend sogar SPD-Chef Sigmar Gabriel vorbei. Konkretes wurde nicht beschlossen, inhaltlich war das Treffen also eher belanglos.

Trotzdem hinterlässt der Termin eine enorme Wirkung - vor allem beim politischen Gegner. CDU und CSU wüten, ätzen und lästern über die Perspektive von R2G, also einem möglichen Linksbündnis nach der Bundestagswahl 2017.

Unionspolitiker warnen vor einem "Enteignungsstaat" und einem riskanten Vorhaben, die Linke wird mit der AfD verglichen, der SPD Illoyalität vorgeworfen.

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer kritisiert das Treffen scharf: "Ich bin überrascht, dass man keine Scheu davor hat, erste Sondierungsgespräche in der laufenden Legislaturperiode zu machen. Und das auch noch mit dem Segen des Parteivorsitzenden", sagte er am Mittwoch.

Es sei jetzt "jedem klar, wogegen wir kämpfen", so Scheuer. Die SPD habe "eine Weichenstellung" vorgenommen.

Beinahe könnte man angesichts der heftigen Attacken vergessen, dass Union und SPD im Bund noch gemeinsam regieren. Knapp ein Jahr vor der Wahl 2017 scheint auch die letzte Zurückhaltung vergessen zu sein.

Einige Beispiele:

CSU-Fraktionsvize Hans-Peter Friedrich warnt auf Twitter von einem rot-rot-grünen "Enteignungsstaat". Als Anlass nimmt er neben dem R2G-Treffen das grüne Sympathisieren mit einer Reichensteuer. Die Grünen-Fraktionsspitze hat gerade eine "umsetzbare Vermögensteuer für Superreiche" vorgeschlagen.

CDU-Generalsekretär Peter Tauber nennt die Linke "eine rote AfD - sie will raus aus dem Euro und bezeichnet die Nato als Kriegstreiber". Rot-Rot-Grün wäre "ein Stabilitätsrisiko für Europa und die Welt", sagte er der Funke Mediengruppe.

Die CDU-Parteizentrale verbreitete am Mittwoch eine Illustration gegen R2G mit dem Titel "Zukunft schafft man nicht mit links". Offenbar wurde das Motiv hastig zusammengebastelt - sonst wäre wohl jemandem aufgefallen, dass darauf statt linker Hände rechte Hände zu sehen sind.

Auf eine arg geschmacklose Idee kam ein Kreisverband der Jungen Union. Auf Facebook benutzte man eines der bekanntesten Fotos aller Zeiten: Das sowjetische Siegesbanner auf dem Reichstag 1945, das Bild steht für die Niederlage Hitler-Deutschlands. Die JU deutet es mal eben zum sozialistischen Schreckensszenario um.

Die Bundesorganisation der Jungen Union legte nach, warnte auf Facebook vor einer "DDR 2.0".

Neu ist das Prinzip Konservative-gegen-Sozialisten/Sozialdemokraten-und-umgekehrt nicht. Die Schärfe der Angriffe erinnert an die "Rote Socken" Kampagne der CDU in den Neunzigern. Damals hieß der Gegner der Union noch PDS, und jeder, der mit ihr liebäugelte, war der politische Feind, der das Land mit hohen Steuern und anderem Unsinn in den Abgrund zu stürzen gedenkt.

DPA/ Picture Alliance Damaliger CDU-Generalsekretär Peter Hintze (Archivbild von 1994) mit "Rote Socken"-Plakat

Alle Jahre wieder taucht der Lagerstreit in Wahlkampagnen auf - mit dem Unterschied, dass er bei vielen Bürgern immer weniger verfängt. Inzwischen gibt es zumindest auf Landesebene alle möglichen Bündnisse, die CDU regiert mit den Grünen (Hessen, Baden-Württemberg), die SPD mit Linken und Grünen (Thüringen, bald wohl auch Berlin) oder mit Grünen und FDP (Rheinland-Pfalz).

Die SPD reagiert mit Häme, "Rote-Socken-Kampagnen sind so was von Neunziger", heißt es aus dem Bundesvorstand. Doch so vorhersehbar und platt die Attacken und Gegenattacken wirken mögen: Sie stehen für reale Probleme auf beiden Seiten.

R2G muss liefern: Lange konnte sich die Union sicher sein, dass in Sachen Rot-Rot-Grün wenig passiert. Plötzlich kommt Bewegung ins das Projekt- auch, weil R2G-Anhänger einen Rechtsruck verhindern wollen. Während sich die Union im Flüchtlingsstreit zerreibt, setzen SPD, Linke und Grüne eine positive Botschaft. Allerdings ist eine Machtoption weiter unrealistisch, daran ändert auch ein Schmusetreffen nichts.

: Bundeskanzlerin Angela Merkel ist nach wie vor beliebt, aber sinkende Umfragewerte für ihre Partei machen ihren Leuten zu schaffen. Sollten tatsächlich irgendwann ausreichend Bürger Sympathien für R2G entwickeln, wäre die Union für eine Weile weg vom Fenster. Von der beinahe-absoluten Mehrheit auf die Oppositionsbank? Für CDU und CSU ein Albtraum. Beide Seiten begeistern nicht: Bei den letzten Landtagswahlen stieg die Wahlbeteiligung vor allem wegen der Alternative für Deutschland (AfD). Sowohl das Unionslager als auch das linke Lager gewinnt kaum neue Anhänger. Weil aber niemand die Neuauflage der Großen Koalition auf Bundesebene will, muss man sich noch plakativer voneinander abgrenzen, noch schärfer angreifen. Insofern erleben wir gerade einen Vorgeschmack auf den Bundestagswahlkampf 2017.

Das letzte Wort hat dabei der Wähler. Und der kann sich aktuell für kein politisches Lager so richtig erwärmen. Wäre jetzt Bundestagswahl, würde es nur für eine Große Koalition aus CDU und SPD reichen.

Zweierbündnisse wie Schwarz-Gelb, Rot-Grün oder Schwarz-Grün bekämen keine Mehrheit. Auch ein Dreierbündnis aus Rot-Rot-Grün wäre nach jetzigem Stand ausgeschlossen.