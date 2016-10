Debatte über Rot-Rot-Grün Gabriels gefährliches Spiel

Was will Sigmar Gabriel? Diese Frage kann man beinahe jeden Tag stellen. Einer der Gründe, warum der SPD-Vorsitzende auch in seiner eigenen Partei nicht unumstritten ist, liegt in seiner Unberechenbarkeit. Gabriel ist mitunter so sprunghaft, dass der Sozialdemokrat heute dem widerspricht, was er gestern geäußert hat.

Es könnte also durchaus sein, dass Gabriel demnächst erklären wird, sein überraschender Besuch bei dem großen Rot-Rot-Grün-Treffen am Dienstagabend sei gar nicht so gemeint gewesen. Dass R2G, so der Code für das mögliche Regierungsprojekt der drei Parteien, in Wahrheit doch keine Zukunft hat. Kurzum: Alles ein großes Missverständnis.

Doch fürs erste hat der SPD-Chef und Vizekanzler ein beachtliches Ausrufezeichen gesetzt: Er ist persönlich bei dem bisher größten R2G-Treffen erschienen, von den Veranstaltern "Trialog" genannt. Etwa 100 Bundestagsabgeordnete und weitere Politiker von SPD, Linkspartei und Grünen waren am Dienstagabend in einem Bundestags-Saal zusammengekommen, um sich über gemeinsame Perspektiven auszutauschen - darunter Generalsekretäre und stellvertretende Partei- und Fraktionsvorsitzende. Und, ohne Ankündigung und offenbar spontan, Sigmar Gabriel.

SPIEGEL ONLINE

Zwar blieb er nur knapp 40 Minuten, Gabriel verließ das Treffen nach dem Vortrag des Soziologen Oskar Negt und vor der anschließenden Aussprache - seinen Worten zufolge war er nur wegen Negt gekommen. Aber die Veranstaltung hat Gabriel schon damit geadelt. Die Botschaft bei Teilnehmern und Öffentlichkeit lautet: Rot-Rot-Grün ist für den SPD-Vorsitzenden kein Hirngespinst. Da könnte wirklich was gehen.

Gibt es vielleicht doch einen rot-rot-grünen Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl Ende Februar, von dem viele Fans des Projekts träumen? Und vor allem erscheint plötzlich doch eine linke Dreier-Regierung nach der Bundestagswahl im kommenden Herbst denkbar.

Man kann Gabriels Erscheinen beim Trialog mutig finden, schließlich gibt es auch in seiner Partei genügend Vorbehalte gegenüber Rot-Rot-Grün. Aber ob es auch klug war, dort aufzutauchen? Gabriels Botschaft birgt drei Gefahren:

1. Für die Stabilität der Bundesregierung

Noch befindet sich die SPD in einer Bundesregierung mit CDU und CSU - und dort ist man ohnehin nicht begeistert von dem rot-rot-grünen Beschnuppern. Dass der Vizekanzler aber nun höchstpersönlich R2G aufwertet, irritiert die Union gewaltig. Manche Reaktionen von Seiten des Koalitionspartners, in denen im Franz-Josef-Strauß-Sound der achtziger Jahre vor den roten Horden gewarnt wird, sind natürlich völlig übertrieben. Aber vertrauensbildend ist Gabriels Verhalten tatsächlich nicht. Zumal: SPD, Linke und Grüne haben aktuell eine Mehrheit im Bundestag, sie könnten Kanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel theoretisch jederzeit stürzen.

2. Für die Genossen in Nordrhein-Westfalen

Die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, die bei den Landtagswahlen im Mai 2017 im Amt bestätigt werden möchte, kann eines überhaupt nicht gebrauchen: rot-rot-grüne Debatten. Im einwohnerstärksten Bundesland Deutschlands tritt die SPD, um Wahlen zu gewinnen, traditionell konservativer auf als anderswo. Dazu kommt, dass Kraft das Land auf eine Art und Weise regiert, die Parallelen zu Merkel aufweist: maximal pragmatisch. Alles, was nach politischen Experimenten aussieht, stört aus Krafts Sicht deshalb im NRW-Wahlkampf. Eine Rote-Socken-Kampagne der CDU könnte für sie gefährlich werden. Die Ministerpräsidentin wünscht sich Ruhe. Auch aus diesem Grund hat Kraft ihren Parteichef bisher im Amt gehalten und wünscht ihn sich als SPD-Kanzlerkandidaten.

3. Für die R2G-Fans

Rot-Rot-Grün auf Bundesebene wäre aus heutiger Sicht wohl unmöglich - abgesehen von der Frage, ob es arithmetisch überhaupt zu einer Mehrheit reichen würde. Das wissen die Realisten unter den Fans des möglichen Dreier-Bündnisses. Manchem von ihnen könnte der überraschende Trialog-Besuch von SPD-Chef Gabriel jedoch nun die Sinne vernebeln. Gabriel hat Erwartungen beflügelt, die eigentlich nicht zu erfüllen sind. Die Enttäuschung im R2G-Lager, insbesondere bei den Sozialdemokraten, dürfte deshalb am Ende grenzenlos sein.

Selbst wenn Linke-Spitzenfrau Sahra Wagenknecht in jüngster Zeit das eine oder andere freundliche Wort über Rot-Rot-Grün verloren hat: Ihr Lager setzt auf Stimmenmaximierung durch dogmatische und populistische Positionen - nicht auf Regieren. Und damit scheint Wagenknecht innerparteilich immer erfolgreicher zu sein. Bei den Grünen wiederum gibt es auf dem Realo-Flügel große kulturelle Vorbehalte gegenüber der Linkspartei, dazu kommen die inhaltlichen Differenzen gegenüber dem etatistischen Politikansatz von Wagenknecht & Co. Und in Gabriels eigener Partei gibt es mächtige Kräfte, die im Zweifel lieber erneut als Unions-Juniorpartner im Bund regieren würden als in einer Koalition mit den Linken. Dazu kommen die bisher unüberbrückbar erscheinenden außenpolitischen Gegensätze zwischen SPD/Grünen und Linkspartei.

SPD-Chef Gabriel sagt ja von sich, er agiere politisch viel weniger strategisch, als viele glaubten. In diesem Fall scheint das zu stimmen.