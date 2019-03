Unionsfraktionschef Brinkhaus verlangt mehr Verlässlichkeit in deutscher Rüstungspolitik

Saudi-Arabien soll ein weiteres halbes Jahr keine Waffen aus Deutschland bekommen - das hatte SPD-Chefin Andrea Nahles zu Wochenbeginn vorgeschlagen. Aus der CDU kommt nun Widerstand: "So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen", sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Koalition müsse sich "auch einmal sehr ehrlich machen". Deutschland wolle eine gemeinsame europäische Verteidigungspolitik, auch um den europäischen Pfeiler der Nato zu stärken. "Dazu müssen wir auch bei gemeinsamen Rüstungsprojekten stärker kooperieren."

Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien sind in der Koalition umstritten. Die Bundesregierung hatte das Exportverbot zuletzt Anfang März bis Ende des Monats verlängert. Es war ursprünglich nach der Tötung des regierungskritischen saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi verhängt worden.

Blockierung europäischer Bauprojekte

In der Debatte pocht Brinkhaus nun auf eine "hohe Verlässlichkeit" gegenüber Partnern, "und das ist nicht nur Frankreich", sagte er. Sowohl aus Frankreich als auch aus Großbritannien gab es zuletzt scharfe Kritik am Stopp deutscher Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien, weil davon auch gemeinsame Rüstungsprojekte betroffen sind: Würde das Embargo verlängert, würde das zahlreiche europäische Projekte mit deutschen Bauteilen blockieren.

Die SPD habe sich jedoch schon in den Koalitionsverhandlungen für eine restriktivere Neuausrichtung der Rüstungsexportpolitik ausgesprochen, sagte Nahles zu Beginn der Woche. Dies betreffe die am Jemenkrieg beteiligten Länder Saudi-Arabien und Jemen. Sie räumte ein, dass "unsere Partner von uns zu Recht erwarten, dass wir uns an bestehende Verträge halten". "Aber wir werden darauf hinwirken, dass unsere Partner...unsere Vorbehalte, was den Export an Saudi-Arabien und die Vereinigten Emirate angeht, auch respektieren."

Nachvollziehbare Regeln seien auch im Interesse der SPD, mahnte CDU-Politiker Brinkhaus. Die SPD lege an anderer Stelle zu Recht großen Wert auf eine enge europäische Zusammenarbeit. "Und wenn man auch in der Rüstung mit europäischen Partnern zusammenarbeitet, muss man anders agieren, als wenn es um rein deutsche Projekte geht", so Brinkhaus - "sonst hat man bald keine Partner mehr".