Diplomatie Helmut Kohl, Russlands Geheimdienst und Telefonate mit Reagan im Camping-Bus

Der deutsche Gesandte an der Botschaft in Washington wollte den Amerikanern im Jahre 1987 einen Gefallen tun - und brachte die Bundesregierung von Kanzler Helmut Kohl damit nach Informationen des SPIEGEL in die Bredouille.

Die Verbündeten hatten gejammert, Außenminister George Shultz könne bei einem anstehenden Besuch in Moskau nicht telefonieren, weil die Sowjets die US-Botschaft verwanzt hätten. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Da bot der hilfsbereite Deutsche an, den abhörsicheren Raum in der Bonner Vertretung in Moskau zu nutzen - und brachte damit Bonn in die Bredouille, wie Unterlagen des Auswärtigen Amts zeigen, die das Institut für Zeitgeschichte veröffentlicht (De Gruyter Verlag).

Man wisse doch, wie umfassend die Sicherungsmaßnahmen der CIA ausfielen, schimpfte ein Diplomat. Der US-Geheimdienst würde gleich "die Botschaft 'besetzen'", in den Räumen möglicherweise sogar "manipulieren und präparieren". Der Chiffrierraum sei tabu. Spezialisten müssten hinterher alles "gründlich untersuchen".

Getty Images Shultz mit Gorbatschow während des Moskau-Besuchs

Doch dazu kam es nicht. Für den Shultz-Besuch flogen die Amerikaner einen Campingbus nach Moskau. Das Gefährt sollte abhörsicher sein, hofften sie. Von dort telefonierte Shultz mit Präsident Ronald Reagan.