Deutsch-russische Beziehungen Röttgen warnt vor "sprachlichen Verschärfungen"

In der Diskussion um die neue Tonlage von Außenminister Heiko Maas gegenüber Russland warnt Norbert Röttgen vor unnötiger Schärfe. "Man sollte das Gespräch mit Russland nicht unnötig erschweren", mahnt der CDU-Politiker im SPIEGEL. "Da die Sache ernst genug ist, sollten wir auf sprachliche Verschärfungen verzichten", sagte Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag.

Auch Moskaus Botschafter in Berlin, Sergej Netschajew, zeigt sich beunruhigt. "Wir haben Probleme mit der Tonalität der Äußerungen einiger Politiker", sagt er. "Wir hören da Worte, die es nie gab in der Lexik der deutsch-russischen Beziehungen, Worte wie 'Gegnerschaft' und 'feindselig'." Netschajew warnte, die Situation sei "schlimmer als im Kalten Krieg".

Maas hatte zuvor im SPIEGEL-Gespräch erklärt, Russland agiere "zunehmend feindselig", und hatte sich gegen einen Abbau der Sanktionen gegen Russland ausgesprochen, solange Russland seine Verpflichtungen nicht erfüllt habe.

In der SPD dauert die Debatte über den Russlandkurs der Partei an. "Ich bin zu Russland in guten Gesprächen mit Heiko Maas", sagt Parteivize Manuela Schwesig, die Maas intern kritisiert hat. Man sei sich einig, dass der Dialog fortgeführt, aber auch Kritik angesprochen werden müsse. "Es geht um die Frage, was man stärker betont, Kritik oder Dialog", so Schwesig zum SPIEGEL.

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende wehrt sich zugleich gegen den Vorwurf, dass Ostdeutsche unkritisch auf Russland schauten: "Niemand ist naiv und schätzt Putin falsch ein."

Brandenburgs ehemaliger SPD-Ministerpräsident Matthias Platzeck kritisierte Maas' Äußerungen. "Ich halte den neuen Kurs für die SPD für nicht gut", sagte er dem SPIEGEL: "Entspannungspolitik gehörte zu unserem Markenkern."

Der SPD-Politiker Niels Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt, nimmt Maas gegen die Kritik in Schutz. Grundlage für den Dialog mit Russland bleibe - damals wie heute - ein klarer Standpunkt. Die Debatte zeige, dass eine nüchterne Beschreibung der russischen Politik in Deutschland "nicht immer einfach ist", so Annen.

