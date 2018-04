Verhältnis zu Russland Kubicki plant Reise nach Moskau

Die FDP wird auf dem Bundesparteitag im Mai über ihre Haltung zu den Russland-Sanktionen der EU debattieren. Die Parteiführung brachte diese Woche ein Papier auf den Weg, in dem eine Fortsetzung der Strafmaßnahmen befürwortet und zugleich Signale der Entspannung ausgesendet werden.

"Die Beschlussvorlage wurde mit großer Mehrheit an den Parteitag weitergeleitet", so eine Parteisprecherin zum SPIEGEL. Und weiter: FDP-Vize Wolfgang Kubicki habe sich enthalten.

Kubicki hatte in jüngster Vergangenheit für ein schrittweises Ende der EU-Sanktionen gegen Russland plädiert. Noch im Januar hatte er allerdings einen fast gleichlautenden einstimmigen Vorstandsbeschluss mitgetragen, in dem die Sanktionspolitik unterstützt worden war.

Mit der Beschlussvorlage für den Parteitag sucht FDP-Chef Christian Lindner nunmehr eine inhaltliche Klärung in der intern strittigen Sanktionsfrage. Kubicki steht mit seiner Haltung nicht allein. So beantragt die Thüringer FDP, der Bundesparteitag möge beschließen, dass die Sanktions- und Isolationspolitik der EU gegenüber Russland ihre Wirkung verfehlt habe. Für die FDP gebe es bei "erkennbarer Erfolglosigkeit gewählter Maßnahmen" kein "Weiter-so".

Kubicki will als Bundestagsvize-Präsident nach Moskau reisen

In der Beschlussvorlage des FDP-Bundesvorstands heißt es hingegen: "Wir stehen zu den gegen Russland verhängten Sanktionen." Allerdings gibt es in dem Papier auch entgegenkommende Signale an Moskau. So wird vorgeschlagen, eine Rückkehr Russlands in "ein G7+1-Format" könne helfen, den Dialog "zu verstetigen und zu strukturieren". Auch wird festgehalten, es dürfe "nicht" eine "vollständige Abhängigkeit" der Fortschritte im Minsker Friedensprozess von Entwicklungen der ukrainischen Innenpolitik geben.

Der FDP-Streit wird von einer Entfremdung Lindners und Kubickis überlagert. Beide hatten nach der Wahlniederlage 2013, als die FDP erstmals in ihrer Geschichte aus dem Bundestag geflogen war, eine enge Zusammenarbeit vereinbart und sich eigentlich versprochen, sich nicht gegenseitig zu kritisieren.

Zuletzt hatte sich Lindner allerdings verärgert gezeigt über Kubickis Forderung, die Russlandsanktionen schrittweise aufzuheben. Der Lindner-Vertraute und FDP-Fraktionsgeschäftsführer im Bundestag, Marco Buschmann, plädierte dafür, die Auseinandersetzung offen auszutragen. "Es muss doch möglich sein, strittige Fragen auf Parteitagen zu diskutieren", sagte er dem SPIEGEL.

Nach seinen russlandfreundlichen Äußerungen will FDP-Vize Wolfgang Kubicki bald selbst nach Moskau reisen. Wie der SPIEGEL in seiner aktuellen Ausgabe berichtet, plant Kubicki für Ende Mai einen offiziellen Besuch in seiner Eigenschaft als Bundestagsvizepräsident. Damit könnte die innerparteiliche Debatte um das Verhältnis zu Russland neue Nahrung erhalten.

Wie aus FDP-Kreisen weiterhin zu erfahren war, wird die Russland-Thematik wohl auch auf der Sitzung der FDP-Bundestagsfraktion kommende Woche zur Sprache kommen.