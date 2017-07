US-Sanktionen gegen Russland Wirtschaftsministerin Zypries befürchtet Schaden für deutsche Firmen

Die geplanten Wirtschaftssanktionen der USA gegen Russland versetzen die Bundesregierung in Unruhe. Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) warnte davor, dass durch verschärfte amerikanische Russlandsanktionen Nachteile für deutsche Unternehmen entstehen könnten.

Zypries sagte im Morgenmagazin der ARD, sie hoffe, dass die USA die Sanktionen nicht zielgerichtet beschlossen hätten, um Europa zu schaden. "Allein das Ergebnis ist so, dass unsere Unternehmen schaden haben können."

Die Europäische Union diskutiere bereits Gegenmaßnahmen. "Es gibt die Möglichkeit von Gegensanktionen, das sieht die Welthandelsorganisation so vor", sagte Zypries. "Und dann könnte man andere Sanktionen ergreifen." Ziel müsse aber bleiben, den Handel zu fördern.

Zypries kritisierte, die USA hätten mit dem Gesetzespaket, das vom US-Senat in Kürze beschlossen werden soll, den gemeinsamen Weg im Umgang mit Russland verlassen.

Getty Images Einstieg der Nordeuropäischen Erdgasleitung bei Lubmin

Im Zentrum der neuen US-Sanktionen steht der Energiebereich, im Öl- und Gasgeschäft sind die USA und Russland direkte Konkurrenten. Die USA wollen das Land mit den Strafmaßnahmen für die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim, die Unterstützung des syrischen Assad-Regimes und für seine mutmaßliche Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl bestrafen. Wegen der Krimkrise hat auch die Europäische Union seit 2014 Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt.

Deutsche Industrie: Sanktionen dienten "US-Wirtschaftsinteressen"

Auch Deutsche Wirtschaftsvertreter teilen die Kritik von Wirtschaftsministerin Zypries an den US-Strafmaßnahmen: "Selbst in den schwierigsten Zeiten der Ost-West-Beziehungen wurden die deutschen Energiekooperationen mit Russland von den USA toleriert", heißt es in einer Erklärung des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft.

"Gewachsene Strukturen" würden "untergraben", dahinter stünden "erklärtermaßen US-amerikanische Wirtschaftsinteressen". Ein Ziel der USA sei es, "die Förderung der eigenen Schiefergasindustrie auf Kosten europäischer Konkurrenz" zu fördern. Darauf müsse die EU entschiedenen reagieren. In den USA wird seit Längerem schwer zugängliches Schiefergas mit der umstrittenen Fracking-Methode gewonnen.

Weil die vom US-Parlament forcierten Strafen für Russland nicht mit der EU abgestimmt sind, warnt die Bundesregierung seit Monaten davor. Nachdem am Dienstag mit dem US-Abgeordnetenhaus eine Kammer des Kongresses zugestimmt hatte, erneuerten das Auswärtige Amt (AA) und eine Sprecherin der Bundesregierung die Sorgen der Europäer. Das AA wies aber auch darauf hin, dass das Sanktionsgesetz gegenüber der ersten Fassung in entscheidenden Punkten entschärft worden sei.