US-Sanktionen gegen Russland Kampf ums Gas

Mancher dachte, es handele sich mal wieder um einen typischen Gabriel-Vorstoß. Spontan, eigenmächtig, etwas überdreht. Doch seine jüngste Erklärung, in der er gemeinsam mit dem österreichischen Bundeskanzler Christian Kern die Entscheidung des US-Senats über neue Russland-Sanktionen scharf kritisierte, stellte sich weniger als 24 Stunden später als Position der Bundesregierung heraus. Kanzlerin Angela Merkel (CDU) teilt die Kritik.

"Es ist, vorsichtig gesagt, ein eigenwilliges Vorgehen des US-Senats", sagte am Freitag Regierungssprecher Steffen Seibert. Es sei "befremdlich", dass bei der Sanktionierung russischen Verhaltens die europäische Wirtschaft ins Visier gerate. Wirtschaftliche Interessen und Sanktionsfragen dürften nicht miteinander vermischt werden. Es ist ein Satz, den er wortwörtlich von Gabriel und Kern übernommen hat.

Dennoch: Der Regierungssprecher stellte auch klar, dass die Erklärung Gabriels und Kerns vom Vortag nicht mit Merkel abgestimmt war. So macht sich die Kanzlerin den Wortlaut der Gabriel-Kern-Erklärung nicht in allen Punkten zu eigen. Seibert spricht lieber von "ganz großen inhaltlichen Übereinstimmungen". Seibert will die Botschaft vermitteln: Merkel und Gabriel sind in dieser Frage eng beieinander.

Nord Stream Die bisherige Nord Stream-Pipeline - seit 2011 aktiv- soll bis 2019 durch zwei Röhrenleitungen erweitert werden

Durch die Ausweitung der US-Sanktionen wäre mit dem Pipeline-Projekt Nord Stream 2 eine zentrale energiepolitische Weichenstellung für Deutschland und Europa bedroht - das sehen die Kanzlerin und ihr Außenminister ganz genauso. Nun hoffen sie ausgerechnet auf US-Präsident Donald Trump.

Um was geht es genau? Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Warum hat der US-Senat die neuen Sanktionen beschlossen?

Die am Mittwoch vom Senat beschlossene Ausweitung der Sanktionen gegen Russland ist Teil eines Pakets, das auch härtere Schritte gegen Iran beinhaltet. 98 von 100 Senatoren stimmten dafür. Die neuen Sanktionen gegen Russland benennen zusätzliche Personen, die mit Strafmaßnahmen belegt werden, aber auch Maßnahmen gegen die Wirtschaft des Landes, unter anderem im Energiebereich. Genau davon könnte aus Sicht der Bundesregierung Nord Stream 2 betroffen sein - das zentrale Erdgas-Pipeline-Projekt durch die Ostsee.

Die US-Senatoren wollen mit ihrer Entscheidung den Druck auf Moskau erhöhen, vor allem wegen der mutmaßlichen Einflussnahme im vergangenen Präsidentschaftswahlkampf. Das Votum richtet sich allerdings auch gegen Präsident Trump, der eine Lockerung der bisherigen Russland-Sanktionen favorisiert. Würde das Senats-Paket vom Repräsentantenhaus gebilligt und bliebe das mögliche Veto des Weißen Hauses aus, wäre es dem Präsidenten künftig unmöglich, eigenmächtig Sanktionen zurückzudrehen.

DPA Außenminister Gabriel und Österreichs Kanzler Christian Kern Anfang Juni 2017 in St. Petersburg

Wie kam es zum Protest Gabriels?

Über die deutsche Botschaft in Washington war die Bundesregierung von Beginn an über die Senatsaktivitäten zu neuen Sanktionen im Bilde. Nach der Entscheidung des Gremiums am Mittwoch gingen wegen der befürchteten Konsequenzen sofort Alarm-Meldungen der deutschen Diplomaten im Auswärtigen Amt (AA) ein. Außenamtssprecher Martin Schäfer zufolge gab es daraufhin unmittelbar Kontakte zwischen Beamten des AA und dem Kanzleramt. Theoretisch hätte sich nun auch Merkel zu dem Vorgang erklären können. Doch fachlich steht dies dem Außenminister zu. Außerdem dürfte es der Kanzlerin ganz recht gewesen sein, dass erst Gabriel vorpreschte. So kann sie ihr Image als umsichtige Staatsfrau aufrechterhalten - und nun dennoch Kritik üben. Gabriel wiederum hat in den vergangenen Wochen wiederholt scharfe Kritik an der US-Politik geübt, was er jüngst im Interview mit SPIEGEL ONLINE verteidigte.

Wieso ist die CDU gespalten?

Die Kanzlerin stützt Gabriel, aber der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, kritisiert den Außenminister. "Gabriel hat sich in der Vertretung der Interessen des russischen Staatskonzerns Gazprom zu einer Einseitigkeit und einer Tonlage hinreißen lassen, die nicht die Interessen Deutschlands widerspiegeln", erklärte der CDU-Außenpolitiker dem SPIEGEL (mehr hier).

Der CDU-Außenpolitiker und Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung, Jürgen Hardt, stützt hingegen die Merkel-Linie: "Wir haben uns immer klar gegen extraterritoriale Sanktionen der USA ausgesprochen, die weit über das eigentliche Ziel hinaus gehen", sagte er dem SPIEGEL. "Wir müssen jetzt unsere Kanäle nutzen, um im Repräsentantenhaus zu erreichen, dass problematische Passagen des Gesetzentwurfs entfernt werden", so Hardt. Allerdings: Auch der CDU-Politiker geht auf Distanz zu Gabriels Tonlage: "Ob die Mikrofondiplomatie des Bundesaußenministers dafür hilfreich ist, bezweifle ich."

DPA Pipeline-Verlegeschiff "Castoro Sei" in der Ostsee

Welche Rolle spielt Ex-Kanzler Gerhard Schröder?

In ihrer Erklärung beziehen sich Gabriel und Kern auf Nord Stream 2. Es ist das zentrale Projekt, mit dem die Gasversorgung Europas über eine Ostsee-Pipeline weiter gesichert werden soll. Die Nord-Stream-Pipeline, die seit 2011 Gas von Russland nach Deutschland liefert, soll bis 2019 um zwei Röhren ergänzt werden. Alleiniger Anteilseigner von Nord Stream 2 ist der russische Energiekonzern Gazprom, Verwaltungsrats-Vorsitzender ist Ex-Kanzler Gerhard Schröder (SPD). Auf dem jüngsten Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg warb Schröder erneut für den Bau von Nord Stream II, später trafen sich auch Russlands Präsident Wladimir Putin und Schröder mit dem deutschen Außenminister Gabriel. Gabriel hatte sich in St. Petersburg separat auch in seinem Hotel mit Österreichs Kanzler Kern getroffen - das durch das Staatsunternehmen OMV am Projekt Nord Stream 2 beteiligt ist.

DPA/ RIA Novosti Schröder und Putin 2001 bei einem Treffen bei St. Petersburg

Wer stützt das Projekt?

Fünf Konzerne aus vier europäischen Ländern haben im April einen Vertrag zur Finanzierung der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 unterschrieben; dazu gehören die deutschen Konzerne Uniper und Wintershall, außerdem Engie aus Frankreich, Royal Dutch Shell aus Großbritannien - und OMV aus Österreich, weshalb Österreichs Kanzler an der Seite Gabriels steht. Kritik erntet das Projekt von Anbeginn und unabhängig von Regierungskonstellationen aus dem Baltikum und aus Polen. Die Länder fühlen sich vor allem durch Deutschland übergangen, weil das Projekt an ihnen vorbei geführt wird.

Weshalb hofft die Bundesregierung auf Trump?

Noch fehlt die Zustimmung des Repräsentantenhauses. Gabriel und Kern unterstützen die Bemühungen des US-Außenministeriums, den Gesetzentwurf zu verändern. Zumal in der Bundesregierung das vorliegende Paket sogar als "völkerrechtswidrig" angesehen wird, wie das Auswärtige Amt betont. Und dann könnte ja auch noch Präsident Trump sein Veto einlegen. Eine Verschärfung - wie vom US-Senat beschlossen - dürfte eigentlich nicht in seinem Interesse sein. Allerdings: Welche Haltung Trump am Ende einnimmt, ist bislang offen.