Saarland CDU und SPD einigen sich auf Koalition

CDU und SPD im Saarland haben sich auf die Fortsetzung ihrer Regierungskoalition verständigt. Wie die CDU-Landesvorsitzende und Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer und Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) am Abend in Saarbrücken mitteilten, schlossen die beiden Parteien am Mittwochabend ihre Koalitionsverhandlungen erfolgreich ab. Bei der Landtagswahl Ende März war die Union klar stärkste Kraft geworden, brauchte aber einen Koalitionspartner.

"Wir haben lange und intensive Verhandlungen heute erfolgreich abgeschlossen, so wie wir es uns vorgenommen haben im Zeitplan", sagte Kramp-Karrenbauer. "Ich bin der festen Überzeugung, wir haben damit eine gute Grundlage für die nächsten fünf Jahre." Rehlinger, sagte, beide Parteien hätten in einigen Punkten "intensiv" miteinander gerungen.

Einzelheiten des Koalitionsvertrages sollten am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mitgeteilt werden. Ein Knackpunkt in den Verhandlungen war die Frage, wie Eltern künftig stärker entlastet werden können. Zudem wurde intensiv über die Priorisierung der wichtigsten gemeinsamen politischen Projekte diskutiert, die finanziell auch umsetzbar sind.

Bevor der Koalitionsvertrag von den Parteispitzen unterzeichnet wird, muss er von der CDU- und SPD-Basis auf Landesparteitagen gebilligt werden. Das schwarz-rote Regierungsbündnis zählt im Landtag 41 von 51 Sitzen.

Bei der Landtagswahl am Sonntag hatte die CDU von Ministerpräsidentin Kramp-Karrenbauer unerwartet deutlich zugelegt und war klar stärkste Kraft geblieben. Die Christdemokraten gewannen laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis fünfeinhalb Prozentpunkte hinzu und landeten mit 40,7 Prozent weit vor der SPD, die mit Spitzenkandidatin Anke Rehlinger auf 29,6 Prozent kam. Die Linke mit ihrem Spitzenkandidaten Oskar Lafontaine erreichte 12,9 Prozent, die AfD 6,2 Prozent.