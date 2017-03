Annegret Kramp-Karrenbauer Merkels erste Bastion gegen Schulz

Die alte Frau schaut irritiert. Es ist noch früh am Morgen, ein Freitag im winzigen Dörfchen Weiskirchen. Doch das Café Louis ist rappelvoll. Um die Tische drängen sich Senioren, Fotoapparate klicken, Kellner wuseln umher. Die Frau wackelt ein paar Schritte in den Raum: "Ei, is es Annegret schon do?"

Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich längst unters Volk gemischt. Der "Kaffeeklatsch mit Annegret" ist ein Heimspiel für die Ministerpräsidentin, die CDU ist in dem saarländischen Kurort besonders stark. Kramp-Karrenbauer zieht von Tisch zu Tisch, lächelt, hört zu - und macht auch mal das Ansteckmikrofon aus, das sie für ein TV-Team angelegt hat - "wenn es sehr persönlich" wird.

"Es Annegret", "AKK", Frau Kramp-Karrenbauer - jahrelang hat die Mischung aus bürgernaher Landesmutter und seriöser Regierungschefin für die Union prächtig funktioniert. In Saarbrücken regiert die CDU-Landeschefin in Merkel-Manier eine Große Koalition: ruhig, sachlich, eher blass als schrill. Doch anders als die Kanzlerin fremdelt sie nicht, wenn es heimelig wird. Ihre Fastnachtsauftritte als Fernseh-Putzfrau sind legendär.

Rot-Rot scheint möglich

Damit hat sie sich durchgesetzt im kleinsten Flächenland der Republik, das katholisch ist, mit seiner Stahl- und Bergbautradition lange aber fest in sozialdemokratischer Hand war.

Und so sollte es auch bleiben, nach dem 26. März. In den Umfragen lag die CDU noch im Januar bis zu zwölf Punkte vor der SPD. 75 Prozent waren mit der Ministerpräsidentin zufrieden, sie galt sogar als mögliche Merkel-Nachfolgerin. Klare Sache bei der anstehenden Landtagswahl, dachten Schwarze und Rote.

Dann kam Martin Schulz.

Seit der SPD-Mann Kanzlerkandidat ist, schwebt seine Partei auf einer Wolke der Glückseligkeit. Auch im Saarland ging es für die Sozialdemokraten kräftig nach oben. Je nach Erhebung liegen sie nur noch knapp hinter der CDU. Sogar ein Bündnis von SPD und Linken scheint möglich.

Jetzt könnte Kramp-Karrenbauer im Superwahljahr 2017 das erste Opfer des Schulz-Effekts werden. Neue Ministerpräsidentin wäre dann ihre derzeitige Stellvertreterin: Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger. Für Merkel und die Bundespartei wäre das ein schmerzliches Signal. Für Kramp-Karrenbauer zumindest vorübergehend eine Pause in der Politik - das hat sie erklärt. Selbst wenn die CDU Juniorpartner der SPD würde: Die 54-Jährige wäre dann wohl nicht mehr dabei.

DPA Elefantenrunde im TV mit Kramp-Karrenbauer, Anke Rehlinger, Oskar Lafontaine

Kramp-Karrenbauer sitzt in einem Reisebus und lässt die Beine in den Gang baumeln. Sie trägt einen türkisfarbenen Blazer und passende Turnschuhe - Wahlkampftage sind lang. Sie habe damit gerechnet, dass es noch eng werden könnte, sagt Kramp-Karrenbauer, dass Schulz der SPD Punkte bringt. Aber dieses Ausmaß? Nein. Sie spricht von einer "Eruption".

Wer ist der Gegner?

Für die CDU ist diese Eruption ein großes Problem. Der Gegner ist jetzt weniger greifbar. Rehlinger - die war keine Gefahr. Mit ihrer Vize-Regierungschefin hatte Kramp-Karrenbauer weitgehend reibungslos zusammengearbeitet, nachdem sie 2012 die Jamaika-Koalition aufgekündigt hatte.

Zwar sind die Schulden nach wie vor hoch. Gemeinsam steuerten CDU und SPD aber erfolgreich durch die Flüchtlingskrise, schlugen in den Verhandlungen zum Länderfinanzausgleich beim Bund für die Zeit ab 2020 jährlich 500 Millionen Euro raus.

Im Saarland ging es um regionale Themen: um Strukturwandel, Grubenwasser, Windräder, Bildung. Die Differenzen mit den Sozialdemokraten waren überschaubar - nichts Bedrohliches.

Um die Große Koalition fortzuführen, so schien es, musste die Ministerpräsidentin nur bewahren, was ist. Die Partei setzt voll Kramp-Karrenbauer. Auf jedem Plakat AKK. Ernstes Gesicht, seriöse Landesmutter.

DPA Anke Rehlinger und Martin Schulz

Und jetzt? Wer ist der Gegner? Sie wisse manchmal gar nicht, gegen wen sie eigentlich antrete, sagt Kramp-Karrenbauer. Klar, die Saar-SPD will von der Schulz-Euphorie profitieren, so gut es geht. Der neue Parteichef hatte im Südwesten bereits mehrere Auftritte.

Ein Schulz-Wahlkampf heißt aber auch: Auf einmal bestimmt die Bundespolitik die Themen. Das hilft auch Oskar Lafontaine. Der Saar-Fraktionschef der Linken und einstige Ministerpräsident wittert neue Chancen für seine Partei. Lafontaine wirbt ebenfalls mit überregionalen Themen: Rente, Steuern, Hartz IV. Kramp-Karrenbauers personalisierter Landeswahlkampf droht plötzlich ins Leere zu laufen.

Wenn man so will, muss sie auch ein bisschen gegen Merkel kämpfen - auch wenn das die Ministerpräsidentin so nie sagen würde. Seit die Kanzlerin in der Flüchtlingskrise Zustimmung verloren hat, überlegen sich Unions-Wahlkämpfer genau, ob sie mit ihr werben sollen. Am Donnerstag kommt die Kanzlerin nach St. Wendel. Es ist ihr erster Saarland-Besuch seit Januar.

Wunsch nach Emotionalität

Es gebe, sagt Kramp-Karrenbauer, einen Wunsch nach Emotionalität, den Schulz eben bediene. Für die Ministerpräsidentin bedeutet das, dass sie sich aus ihrer Landesmutter-Komfortzone bewegen muss, sie muss angreifen. Ihre Stärke ist das nicht: "Ich will nicht rumschreien."

Kramp-Karrenbauer ist keine geborene Lagerkämpferin. In Sozialfragen gehört sie eher zum linken Flügel ihrer Partei, beim Thema Homoehe etwa ist sie wertkonservativ. Sie gilt als akribische Arbeiterin, elf Jahre war sie Ministerin an der Saar in mehreren Ressorts. 2011 löste sie Peter Müller an der Regierungsspitze ab.

Kramp-Karrenbauer steht für das Weiter-so. Eine frische Erzählung für Wandel und Veränderung hat sie nicht. Ihr bleibt nur die SPD als Partner, FDP und Grüne sind zu schwach.

Die ersten Offensivversuche wirkten eher hilflos. In der Debatte um Wahlkampftermine türkischer Politiker verhängte Kramp-Karrenbauer ein Auftrittsverbot - obwohl überhaupt kein Vertreter Ankaras ins Saarland kommen wollte. Solch offensichtliche Stimmenfangmanöver können auch nach hinten losgehen.

DPA Kramp-Karrenbauer beim Besuch in der Dillinger Hütte

Die Dillinger Hütte ist ein grauer Fabrikkoloss: Rohre, Türme, die Metallblöcke liegen wie Riegel aufgetürmt. Über 5000 Menschen arbeiten hier, noch immer ist die Stahlindustrie ein wichtiger Wirtschaftszweig.

Das wissen auch die Wahlkämpfer. Als Kramp-Karrenbauers Bus verspätet am Tor 4 auf das Gelände fahren soll, haben die Schichten schon gewechselt, die meisten Arbeiter sind nicht mehr zu sehen. Dafür die Konkurrenz. SPD-Herausforderin Anke Rehlinger steht vor der Durchfahrt und verteilt letzte Flyer.

Die Ministerpräsidentin schaut aus dem Fenster, draußen zeigt Rehlinger auf ihre Werbezettel und lacht. Zumindest in diesem Moment hat die Nummer zwei der eigentlichen Favoritin schon mal eins ausgewischt.